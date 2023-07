San Marino: vipera velenosa morde il proprietario/ Antidoto consegnato da Ginevra

Nella giornata di domenica un giovane abitante di San Marino, secondo quanto racconta il Resto del Carlino, si è recato all’ospedale di Stato in seguito ad un morso da parte della sua vipera domestica, che teneva in una teca all’interno della sua abitazione. Il giovane sarebbe stato morso ad un dito, probabilmente mentre intento a nutrire l’animale, un giovane esemplare di vipera della sabbia, originaria del Nord Africa e del Medio Oriente. Il veleno della vipera si sarebbe potuto rivelare presto letale per il ragazzo di San Marino, che tuttavia grazie al celere e tempestivo intervento dei sanitari della Croce Rossa sanmarinense è riuscito, fortunatamente, a salvarsi.

San Marino: il morso della vipera e l’antidoto da Ginevra

Insomma, il salvataggio del ragazzo di San Marino sarebbe stato possibile esclusivamente grazie al fatto che si sia recato immediatamente al pronto soccorso, permettendo ai sanitari di trattarlo celermente. Tutto è successo nel tardo pomeriggio di domenica, quando autonomamente, poco dopo il morso, si è recato in ospedale, raccontando di essere stato morso dalla vipera della sabbia, nota come Cerastes Cerastes, esemplare notoriamente velenoso per l’uomo.

Immediatamente, i sanitari di San Marino, da protocollo, hanno telefonato al Centro antiveleni di Pavia, il più importante sul territorio italiano, che li ha prontamente informati che l’antidoto al veleno si trovava esclusivamente nella farmacia della facoltà medica dell’Università di Ginevra, in Svizzera. Ottenuta l’informazione, i sanitari non hanno perso ulteriore tempo e si sono messi subito al volante dell’ambulanza in direzione Ginevra. Un viaggio durato una notte, che gli ha permesso di iniettare l’antidoto al giovane di San Marino prima che le sue condizioni si aggravassero ulteriormente. Ora si trova in terapia intensiva, dove è sottoposto a sorveglianza medica, anche se sembra aver scampato il pericolo di morte. L’antidoto, invece, è rimasto nell’ospedale di San Marino, dove sarà disponibile (anche per il resto d’Italia) in caso di evenienze simili.

