San Martino di Tours è colui che ha ispirato la celebre "estate di San Martino": scopriamo come nasce e la vita del santo

San Martino di Tours, una vocazione precoce interrotta dalla guerra

San Martino di Tours è ricordato dal Martirologio Romano l’11 novembre: Martino nacque in Ungheria, a Sabaria, nel 316 e crebbe in una famiglia pagana.

A Pavia conobbe il cristianesimo e ad appena 10 anni prese la decisione di diventare catecumeno, mantenendo i genitori all’oscuro.

A 12 anni espresse il volere di ritirarsi nel deserto ma fu chiamato alla carriera militare assieme al padre, che in quanto legionario aveva prospettato per il figlio la stessa strada, e la intraprese per tre anni: tuttavia il suo animo caritatevole mai si spense, tanto che il suo schiavo lo trattava come un fratello, pulendogli anche i calzari.

“Estate di San Martino”, come nasce la leggenda?

Un giorno d’inverno, mentre cavalcava verso Amiens, Martino incontrò un mendicante vestito di stracci che soffriva il freddo: Martino allora scese da cavallo e tagliò parte del suo mantello con la spada, donandolo al bisognoso. Si dice che, in quel momento, spuntò nel cielo un sole così caldo che scaldava come se fosse estate: ecco il motivo per cui si parla di estate di San Martino, ossia fuori stagione.

Quella stessa notte Gesù comparve in sogno a Martino, mostrando il mantello che, il mattino seguente, fu rinvenuto intatto miracolosamente. Questo episodio portò l’uomo a chiedere all’imperatore l’esenzione dalle armi e a trasferirsi a Poitiers dove fu battezzato e in seguito ordinato sacerdote.

La nomina a vescovo di Tours fino alla morte

Martino adottò uno stile di vita austero e umile, ritirandosi presso l’Abbazia di Marmoutier da lui costruita. Le profezie, le virtù e i miracoli di Martino gli resero la nomina di Vescovo di Tours: Martino si impegnò nel riappacificare i popoli e assistere i poveri, contrastando duramente l’idolatria diffusa in tutta la Francia.

Nonostante i contrasti e le false accuse a lui indirizzate, Martino resse brillantemente la diocesi per 27 anni, fino alla sua morte nel 397, all’età di 82 anni: Martino, in quel momento, tornava da Candate, dove si era recato per ricomporre una frattura tra il popolo e il clero. Delle terribili febbri mortali lo colsero portandolo alla morte, che però non scalfì lo splendore divino del suo volto: si dice che, quando Martino spirò, si levò all’improvviso un coro angelico.

I cittadini di Tours e Poitou si contesero il suo corpo nel corso delle esequie; nella notte però gli abitanti di Tours trafugarono la salma e, deposta su un battello, la fecero navigare sulla Loira fino a Tours, dove ancora oggi è sepolto all’interno della Cattedrale della città.

Le celebrazioni per San Martino di Tours, tra spiritualità e tradizioni popolari

San Martino di Tours è celebrato a Scanno, in Abruzzo, con l’accensione delle “Glorie di San Martino”: si tratta di falò preparati dalle contrade del borgo, Plaja, San Martino e Cardella.

A San Valentino in Abruzzo Citeriore c’è la Festa dei Cornuti, con tanto di corteo pagano composto da uomini che sfilano tra le urla sarcastiche degli spettatori. Al termine della sfilata viene servito lo spezzatino di San Martino, a cui segue il giorno dopo una fiera dedicata al vino novello e alle castagne.

A Sambughè, in provincia di Treviso, si svolge per l’occasione una rievocazione storica sulla vita del santo, mentre a Venezia i bambini si aggirano tra le calli e per le case intonando canti beneauguranti in cambio di monete o dolcetti, in particolare i Biscotti di San Martino. Anche in Belgio i bambini omaggiano il santo con questa abitudine, tenendo in mano lanterne e chiedendo in cambio nocciole e mele.

Da non perdere la Fira di Bèch a Santarcangelo di Romagna, con focus sui cantastorie e il corteo storico di Tolmezzo, dove le celebrazioni sono accompagnate anche da una divertente castagnata.

San Martino e il patronato di Tolmezzo, Udine

San Martino di Tours è patrono di molti borghi, tra i quali Tolmezzo, in provincia di Udine: il borgo si trova sulle Alpi Orientali, nel cuore della Carnia.

Il suo centro storico, chiamato Borgat, rimanda alle atmosfere quattrocentesche, alla luce della presenza di edifici nobiliari come Palazzo Linussio, il cui salone di rappresentanza è una vera meraviglia grazie agli affreschi in stile veneziano che lo adornano.

Il Duomo della fine del ‘700 è intitolato proprio a San Martino di Tours e rappresenta uno splendido esempio di barocco friulano, al cui interno è conservata una pala d’altare del Fontebasso. Altrettanto imperdibile è la pala cinquecentesca dell’Amalteo custodita nella Chiesa di Santa Caterina e raffigurante lo sposalizio della santa.

Il “Museo Carnico delle Arti e delle Tradizioni Popolari Michele Gortani” è il luogo perfetto per conoscere la storia di Tolmezzo e della Carnia, con 30 sale che permettono al visitatore di fare un viaggio nel tempo tra costumi, arredi d’epoca e utensili.

Gli altri Santi del giorno

L’11 novembre, oltre a San Martino di Tours, si ricordano Santa Marina di Omura, San Rhedius, San Bartolomeo il Giovane, Beata Carlotta della Visitazione, San Teodoro Studita e San Verano di Vence.