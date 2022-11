San Martino di Tours/ Oggi, 11 novembre si celebra il Patrono di Noceto

San Martino di Tours viene ricordato come ogni giorno l’11 novembre 2022. Si tratta di un Santo molto amato non solo in Italia ma anche all’estero, basti pensare in Francia quante città esistono con questo nome e dove è stato addirittura il primo patrono di tutta la nazione. In Italia San Martino è patrono di numerosi comuni tra cui quello di Noceto dove viene celebrata una grande festa. Anche a Venezia il Santo ha un importanza particolare e viene onorato in diversi modi.

Nelle strade di Venezia infatti l’11 di Novembre si possono incontrare facilmente dei ragazzi che sbattono pentole e coperchi a ritmo di musica. Questa festa ha origini molto antiche e prevede il consumo di prodotti tipici come le castagne e il vino oltre ai dolcetti tipici ideati dalle pasticcerie per l’occasione.

San Martino di Tours, la vota del Beato

San Martino di Tours nasce intorno al 316 a Sabaria in Pannonia ossia nell’attuale Ungheria da genitori pagani e ricchi per via di titoli nobiliari acquisiti. A soli dieci anni cominciò in totale autonomia a partecipare in assemblee tenute dai cristiani e due anni dopo si ritirò spontaneamente nel deserto fino a quando fu costretto a rispondere al richiamo alle armi. La sua carriera militare proseguì con successo per diverso tempo e in questa esperienza Martino si dimostrò sempre caritatevole, umile e benevolo con i più sfortunati. Dopo aver ricevuto un’apparizione divina decise di cambiare vita ed ottenne dall’imperatore l’esenzione dalle armi. Venne ordinato sacerdote dal vescovo di Poitiers e riuscì a convertire i genitori alla religione cristiana.

In seguito a un periodo di riflessione e clausura fece costruire l’abbazia di Marmontier che ad oggi è la considerata la più antica della Francia. In questo luogo costruì le basi della sua vita cristiana e di un gruppo di persone disposte a seguirlo e che arrivarono a diventare almeno 80 monaci. Nonostante i nemici a cui dava fastidio per le sue opere di aiuto ai poveri e ai perseguitati Martino rimase per ben 27 anni a capo della diocesi di Tours. Morì all’età di ottant’anni quando durante il viaggio di ritorno da un tavolo di pace fu preso da forte febbre e chiese di essere lasciato sul suolo a morire cosparso di cenere. Il corpo fu recuperato dagli abitanti di Tours e seppellito nella cattedrale a lui dedicata.

I Santi dell’11 novembre

Oltre a San Martino di Tours in questo giorno si celebrano anche San Bartolomeo il Giovane, San Bertuino di Malonne, Santa Marina di Omura, San Menna d’Egitto, San Teodoro Studita, San Verano di Vence e San Giovanni l’Elemosiniere. Tra i beati si ricordano Beata Alice, Beata Vincenza Maria e Beata Carlotta della Visitazione.

Il video della vita di San Martino Tours













