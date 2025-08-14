San Massimiliano Maria Kolbe è stato espressione di un cristianesimo militante e dell'evangelizzazione a mezzo stampa. Fu ucciso ad Auschwitz nel 1941

Il 14 agosto si ricorda nel Martirologio Romano S. Massimiliano Maria Kolbe, il primo martire di Auschwitz. Era un precursore nel campo editoriale con la sua rivista e un “guerriero del cristianesimo” infuocato con la Milizia Immacolata che portò al cristianesimo molti pagani. Per il suo impegno nella stampa è ricordato come Patrono dei giornalisti cattolici, ma anche dei carcerati e della Polonia, sua terra d’origine.

San Massimiliano Maria Kolbe: frate, editore, missionario, ma soprattutto esempio di carità

San Massimiliano Maria Kolbe fu una delle luci più brillanti del XX secolo. Il suo martirio, sottomesso nel campo di concentramento di Auschwitz, lo rese un segno del trionfo del bene sul male anche nelle pagine più oscure della storia umana. Nacque l’8 gennaio 1894 a Zduńska Wola, in Polonia, da genitori profondamente cattolici. Sin da bambino mostrò straordinaria devozione alla Vergine Maria. Secondo una storia, all’età di dieci anni, dopo una preghiera alla Vergine, ebbe una visione della Madre di Dio che gli offriva due corone, una bianca (simbolica della purezza) e l’altra rossa (simbolica del martirio).

Il giovane San Massimiliano Maria Kolbe si trovò di fronte a entrambe queste sfide e decise di consacrarsi alla santità e al sacrificio. Entrò nei Francescani Conventuali e cominciò il noviziato nel 1910, adottando il nome di Massimiliano Maria. Dopo gli studi teologici a Roma, fu ordinato sacerdote nel 1918. In quegli anni costituì la Milizia dell’Immacolata, un movimento volto a conquistare il mondo con il tramite di Maria.

Padre Kolbe riconosceva il valore dei mezzi di comunicazione nel compito della fede ed era un pioniere in campo di evangelizzazione tramite la stampa. Una volta in Polonia fondò la Città dell’Immacolata (Niepokalanów) nel 1927, un vero centro di pubblicazione e spirituale nei dintorni di Varsavia, che divenne in pochi anni il più grande convento francescano al mondo.

Nel 1930 fu missionario in Giappone, dove fondò un centro vicino a Nagasaki. Arrestato prima delle invasioni germaniche, tornò nel suo Paese alla vigilia della conquista da parte dei nazisti. Continuò la sua missione fino al febbraio 1941, quando fu nuovamente arrestato dalla Gestapo e deportato nel campo di concentramento di Auschwitz. Nel luglio del 1941, dopo la fuga di un prigioniero, i nazisti decisero che dieci uomini sarebbero stati giustiziati per fame a titolo di rappresaglia.

Uno di loro scoppiò a piangere e San Massimiliano Maria Kolbe si offrì di morire al suo posto. Nel bunker della fame, Kolbe fu fonte di forza per i suoi compagni prigionieri e offrì la sua sofferenza a Dio. Fu ucciso il 14 agosto 1941 con un’iniezione letale. Fu beatificato nel 1971 da Paolo VI come confessore della fede e canonizzato da Giovanni Paolo II nel 1982 come martire della carità, unico esempio nella storia della Chiesa.

Festività in onore di San Massimiliano Maria Kolbe, Santo Patrono di Polonia

Il 14 agosto, giorno della sua morte e della sua festa liturgica, è celebrato con particolare solennità in Polonia. A Niepokalanów, il santuario che egli fondò, si svolgono liturgie, processioni e incontri. Ad Auschwitz, il giorno del 14 agosto si commemora (…) con una Via Crucis che segue le stazioni di prigionia di Kolbe fino al Bloc 11, dove fu ucciso. Qui si celebra una messa solenne con la testimonianza di numerose letture dai suoi scritti e momenti di preghiera. In Italia, a Roma, nella chiesa di San Massimiliano Kolbe a Primavalle la festa è molto sentita ed è il coronamento di un intero popolo con una sagra popolare.

In America del Sud, in modo particolare in Argentina e Brasile, dove grazie ai frati francescani la devozione a San Massimiliano Maria Kolbe è molto diffusa, il 14 agosto ci sono processioni mariane a sfondo kolbiano.

Città dell’Immacolata Concezione

Niepokalanów, fondato nel 1927 da Padre Kolbe nei pressi di Varsavia, è uno tra i più importanti santuari mariani della Polonia e il punto vitale della sua missione spirituale e apostolica. Il nome significa Città dell’Immacolata, a onore della Vergine Maria alla quale San Massimiliano Maria Kolbe dedicò l’intera esistenza. Niepokalanów nacque come casa editrice per diffondere la fede mediante la parola scritta. Qui furono stampati milioni di numeri della rivista mariana chiamata Il Cavaliere dell’Immacolata, oltre a decine di altri libri e opuscoli religiosi.

È ora sede di un grande santuario mariano, meta di numerosi pellegrinaggi e incontri spirituali. La Basilica dell’Immacolata Concezione, dedicata nel 1954, contiene reliquie di San Massimiliano, i suoi effetti personali e mostre interattive sulla sua vita.

Altri Santi e Beati del 14 agosto

Il 14 agosto la Chiesa ricorda altri santi e beati, tra i quali: