San Massimo di Pavia/ Oggi, 8 gennaio 2024, si ricorda il vescovo fondatore della cittadina di Valenza

Il giorno dell’8 gennaio di ogni anno, il calendario martirologio romano ricorda e commemora San Massimo di Pavia che è stato vescovo tra la fine del V e i primi anni del VI secolo d.C.. Non abbiamo molte informazioni sul conto di San Massimo, se non che è stato un uomo dalla fede incrollabile capace di occuparsi di questioni anche di natura politica, perché in diversi concili ebbe un ruolo molto importante, avendo anche ricoperto il ruolo di ambasciatore di Teodorico.

La vita di San Massimo di Pavia: poche notizie a causa di un periodo turbolento

Non vi sono notizie né sulla data, né sul luogo di nascita di San Massimo di Pavia e, tra l’altro, c’è una diatriba, perché nella storia di Pavia sono stati presenti due vescovi con il nome di Massimo, ma secondo la tradizione dovrebbero essere la stessa persona e, in particolare, dovrebbe aver preso il posto del Vescovo Epifanio. La mancanza di notizie storiche è dovuta anche al fatto che San Massimo si occupò della chiesa di Pavia in un periodo particolarmente turbolento per l’intera penisola italiana, in quanto erano gli anni della disgregazione dell’Impero Romano d’Occidente, sotto i colpi delle numerose invasioni barbariche.

La caduta di Roma fu dovuta anche all’arrivo degli Ostrogoti che imposero il loro regno e dunque non è stato possibile avere delle informazioni più specifiche sul suo conto. La morte di San Massimo è probabilmente avvenuta a Pavia nell’anno 514 d.C., in un giorno non definito e, secondo quanto si è tramandato di generazione in generazione, le sue spoglie dovrebbero trovarsi nella chiesa di San Giovanni in Borgo.

San Massimo di Pavia, Patrono di Valenza

Valenza ha scelto come suo Patrono proprio San Massimo di Pavia, considerato il Fondatore della città: grazie alle sue doti di santità e comunione con il prossimo, riuscì a rendere un gruppo di case slegate tra loro una vera e propria comunità.

Valenza è un comune piemontese di circa 18.000 abitanti che si trova nella provincia di Alessandria sulla parte a destra del Po. Si sviluppa ad un’altezza di circa 125 metri sul livello del mare ed è una zona apprezzata anche per delle straordinarie bellezze di natura architettonica e sociale, come il duomo di Santa Maria Maggiore, frutto del progetto dell’architetto Paolo Falcone, con chiari riferimenti allo stile barocco. Inoltre sono da visitare il Palazzo Pastore, sempre in stile barocco, e la chiesa della Santissima Annunziata che è stata ricostruita più volte nel corso dei secoli per i tanti danneggiamenti che ha dovuto subire. Tra l’altro questo è un luogo molto antico di cui si hanno riferimenti storici fin dal II secolo avanti Cristo, quando venne conquistata dai Romani per diventare foro.

Gli altri Santi del giorno

Oltre a San Massimo di Pavia, il giorno dell’8 gennaio di ogni anno vengono ricordati tanti altri Santi e Beati della chiesa cristiana. Nello specifico è il giorno in cui si celebra Sant’Apollinare, vescovo di Gerapoli di Frigia, San Luciano, San Massimiliano, Sant’Alberto, il Beato Edoardo Waterson, San Nathalan, Sant’Erardo, San Lorenzo Giustiniani e San Severino.











