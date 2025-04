Il 9 aprile di ogni anno, la Chiesa Cattolica celebra la figura religiosa di San Massimo Vescovo, vissuto a metà del III secolo che ha guidato la diocesi di Alessandria d’Egitto in un periodo particolarmente difficile, quello delle persecuzioni dei cristiani. Non sono molte le informazioni che sono giunte fino a noi, ma grazie a diversi testi storici è stato possibile ricostruire alcuni dei momenti salienti della sua vita.

Santa Giulia Billiart vergine, oggi 8 aprile 2025/ La fondatrice delle Suore di Nostra Signora di Namur

San Massimo Vescovo: un duro esilio insieme a San Dionigi

San Massimo Vescovo nacque intorno al III secolo d.C. in Egitto e per tutta la sua vita visse ad Alessandria d’Egitto, a quei tempi centro culturale di enorme importanza. Fu proprio qui che portò a termine la sua formazione intellettuale, dimostrando fin da subito un grande intelletto e una profonda devozione al Signore, tanto da decidere di intraprendere la vita ecclesiastica in un periodo molto difficile per i cristiani.

San Giovanni Battista de La Salle, 7 aprile 2024/ Oggi si ricorda il Patrono degli insegnanti

Nonostante le dure persecuzioni, San Massimo Vescovo non vacillò mai nella sua fede, continuando a diffondere il Verbo. Al fianco di San Dionigi, subì dure ripercussioni, come la confisca di tutti i suoi beni e la condanna all’esilio ma, alla morte del compagno (avvenuta intorno al 265 d.C.), San Massimo venne nominato vescovo di Alessandria d’Egitto. Durante il periodo del suo vescovato la situazione fu abbastanza tranquilla per i cristiani, infatti San Massimo riuscì a guidare il suo gregge con devozione e solerzia.

Inoltre, scrisse numerosi trattati teologici ed epistole, molte delle quali sono andate perdute. Da quelle poche testimonianze rimaste, si evince una forte presenza spirituale e culturale, un’anima profonda, che a lungo aveva studiato le Sacre Scritture. San Massimo guidò i suoi fedeli per circa 17 anni, venendo a mancare nel 282 d.C..

Sant'Irene Vergine, 5 aprile 2025/ Oggi si celebra la Megalomartire, Patrona di Altamura

Nonostante San Massimo Vescovo non sia patrono di nessuna città, il suo culto è ancora oggi particolarmente vivo nella città in cui ha vissuto e di cui è stato vescovo, ovvero Alessandria d’Egitto.

Alessandria d’Egitto vanta radici antichissime, che risalgono al IV secolo a.C. e per lungo tempo è stata un centro commerciale e culturale di grande importanza, sede di una delle Sette Meraviglie del Mondo, ovvero il Faro d’Alessandria, e della famosissima Biblioteca.

Ad oggi comprende più di 5 milioni di abitanti e continua a preservare il suo valore culturale, con edifici quali il Museo Nazionale di Alessandria, il Palazzo Montazah e il forte Qaitbay. Anche dal punto di vista religioso Alessandria d’Egitto riveste un ruolo fondamentale, infatti oltre ad avere contribuito nel tempo allo sviluppo della teologia cristiana è stata uno dei punti focali della resistenza durante il periodo della persecuzione perpetrata contro i cristiani. Ancora oggi la comunità cristiana, attraverso il Patriarcato d’Alessandria, mantiene un ruolo significativo e, ogni anno, il 9 aprile i fedeli si riuniscono in preghiera per ricordare uno dei loro vescovi più amati.

Gli altri Santi del giorno

Il 9 aprile, oltre a San Massimo Vescovo, la Chiesa ricorda anche: Sant’Acacio di Amida, vescovo celebre per aver venduto i beni della Chiesa pur di liberare i cristiani imprigionati dai Turchi; Beato Antonio Pavoni, sacerdote domenicano e martire ucciso dopo che aveva appena terminato di predicare; Santa Casilda di Toledo Vergine, che dedicò la sua vita ad aiutare i prigionieri cristiani; Sant’ Edesio, martire ucciso durante le persecuzioni dell’imperatore Massimino.