San Matteo Apostolo/ Video, il Beato a cui Gesù ha cambiato la vita

Nella giornata del 21 settembre la Chiesa ricorda e celebra la importante figura di San Matteo Apostolo. Per quanto concerne le fonti storiche relative ai suoi primi anni di vita, non si hanno troppe notizie. Quello che può ritenersi certo è che nacque a Cafarnao, in quella che un tempo era la Galilea. La data di nascita non si conosce, ma si ritiene che essa vada collocata nel corso del I secolo a.C. Quel che risulta certo è che la sua professione fosse quella di esattore delle tasse e questo fa ritenere che non godesse di grande fama tra i suoi contemporanei. Questo dipendeva dal fatto che all’epoca fare questo mestiere equivaleva in pratica ad essere visto come un usuraio. Inoltre questo tipo di impiego veniva visto con disprezzo perché era considerato un ruolo di aiuto ad uno stato spesso considerato tiranno ed oppressore. Le fonti raccontano che la vita di Matteo cambiò dall’oggi al domani, quando avvenne l’incontro con Gesù: quest’ultimo lo convinse a lasciare tutto, compreso il suo lavoro, con una sola iconica parola, ovvero “seguimi”. Come è noto, Matteo divenne uno degli apostoli e il suo ruolo di primaria importanza nella religione cristiana è confermato anche dal fatto che è colui a cui è legata la stesura di uno dei 4 vangeli sinottici. La particolarità di quello a lui fatto risalire è il fatto che sia stato scritto in ebraico. Per quanto riguarda i suoi ultimi anni di vita non vi sono notizie certe: secondo alcuni morì nella attuale Etiopia, per altri in Europa, precisamente in Georgia. San Matteo è considerato il protettore di diverse categorie lavorative. Tra le tante si possono ad esempio citare coloro che lavorano come esattori, i banchieri.

San Matteo Apostolo, l’amore di tutta Salerno

San Matteo Apostolo, che come detto è un personaggio molto importante nella storia della Chiesa Cattolica, risulta ovviamente venerato in diverse città, cosa che ne conferma la sua importanza. Tra le città che maggiormente lo venerano va segnalata senza dubbio Salerno, realtà campana molto interessante da vedere. Per capire come mai Salerno sia legata al suo nome basta pensare al fatto che qui si trovano i suoi resti.

Gli altri Santi del giorno

Ovviamente nella giornata del 21 settembre, la Chiesa Cattolica ricorda diverse altre personalità. Tra chi oggi è stato santificato, si può ad esempio ricordare San Giona, mentre tra coloro che mentre si scrive sono stati invece beatificati, va citato sicuramente Marco da Modena.

