San Mattia Apostolo/ Il 14 maggio si celebra l’ultimo Apostolo che sostituì Giuda

Tutti gli anni il 14 maggio si celebra San Mattia Apostolo, l’ultimo apostolo, colui che venne scelto per sostituire Giuda Iscariota, il traditore, dopo la morte e Resurrezione di Gesù.

Fu scelto con un sorteggio, che gli altri apostoli considerarono la “scelta divina” ed ebbe la meglio sull’altro candidato, Giuseppe, detto Barsabba. È protettore degli ingegneri e dei macellai.

Beata Vergine Maria di Fatima/ Oggi, 13 maggio si celebra il Mistero della Fede

La vita di San Mattia

Le informazioni su San Mattia le abbiamo dal primo capitolo degli Atti degli Apostoli, in cui S.Pietro rivela che in realtà, pur non facendo subito parte dei 12 apostoli, Mattia seguì Gesù fin dal suo battesimo effettuato da San Giovanni Battista. Nasce a Betlemme da una nobile famiglia della tribù di Giuda e Mattia lo conosceva in effetti molto bene Giuda, ben prima che compiesse il suo tradimento. Seguì quindi Gesù per tutta la vita e non è escluso che Mattia facesse parte dei 72 discepoli designati dal Signore, inviati “come pecore fra i lupi” e che avanzavano in coppia precedendo Gesù ovunque lui scegliesse di andare. Dopo la sua nomina a discepolo effettivo, non si sa più nulla di lui. Viene rappresentato con un alabarda, ma non ci sono evidenze che sia morto a causa di morte violenta. Il martirologio romano spiega che fu scelto dai discepoli al posto di Giuda, dopo l’Ascensione di Gesù, affinché potesse essere testimone della Resurrezione, data la sua vera devozione.

Sant'Ignazio da Laconi/ Oggi, 11 maggio si celebra il Frate Cappuccino della Sardegna

Il culto di san Mattia

Secondo la tradizione, parte delle sue reliquie si trovano in Germania, a Treviri, dove sorge una basilica a suo nome. Tuttavia non ci sono prove certe di questa presenza, dovuta, si narra, al viaggio che Sant’Elena, madre di Costantino, fece da Gerusalemme, luogo della presunta morte di San Mattia. Le reliquie certificate si san Mattia sono invece quelle presenti nella Basilica di Santa Giustina, contenute in un’arca marmorea. In italia si celebra San Mattia in particolare a San Giovanni Persiceto, in provincia di Bologna, e a Campagnano di Roma, con una festa che risale al 1626, caratterizzata dalla “Corsa degli asini”. Nel mondo, viene festeggiato anche in Messico e Spagna.

Madonna del Rosario di Pompei/ Oggi, 8 maggio si celebra il culto in tutto il mondo

Gli altri Santi del giorno

Fra gli altri, alcuni dei Santi festeggiati il 14 maggio, oltre a San Mattia, sono Santa Maria Domenica Mazzarello, Santi Felice e Fortunato, San Gallo e San Michele Garicoits.











© RIPRODUZIONE RISERVATA