San Mauro Monaco/ Video, il 15 gennaio si celebra il discepolo di San Benedetto

San Mauro Monaco è stato un abate italiano dell’Ordine benedettino e principale discepolo di San Benedetto da Norcia. Si sa poco della sua vita, tuttavia pare sia nato a Roma nel 512 circa e, stando a quanto scritto da papa Gregorio Magno in uno dei suoi Dialoghi, visse come discepolo di san Benedetto da Norcia e gli succedette come abate. La tradizione racconta che abbia compiuto gesta prodigiose, come camminare sulle acque, vedere e scacciare i demoni. Secondo una tradizione diffusa nel IX secolo, il santo fondò a Glanfeuil, in Francia, un monastero dove diffuse la regola benedettina. L’Abbazia fu il primo monastero benedettino in Francia. San Mauri Monaco fu quindi mandato in tutto il territorio francese a fondare monasteri e governò per diversi anni il convento fondato da lui. Morì ad Angers nel 582, dopo essersi ritirato in clausura.

San Mauro Monaco, le celebrazioni

Nel calendario liturgico San Mauro Monaco viene celebrato il 15 gennaio, tuttavia nelle diverse località in cui è patrono le date dei festeggiamenti possono variare. Una delle feste più note è la festa di San Mauro a Viagrande, in Sicilia. Si tratta di una sagra di paese davvero spettacolare e molto attesa dai fedeli. San Mauro monaco viene infatti scelto, alla fine del Settecento, come santo patrono di Viagrande. I festeggiamenti cominciano già il 14, giorno della tradizionale “Fiera del bestiame, di attrezzi agricoli, di piante e di fiori”, con l’offerta della cera, la processione della reliquia e la gara pirotecnica. Il momento più folkloristico è costituito dall’entrata dei giovani cantanti, che allietano i presenti con le antiche cantate. Il 15 gennaio con uno spettacolo pirotecnico si celebra l’uscita del simulacro del Santo e si prosegue con il giro per le vie cittadine accompagnato dai fedeli e dalla banda. Viagrande è un paesino collinare della provincia di Catania, noto anche per i suoi vigneti e la sua gastronomia. Ha origini molto antiche ed è in parte inserito all’interno del Parco dell’Etna. Data la storia molto antica del paese siciliano, a Viagrande ci sono diversi edifici interessanti dal punto vista artistico e culturale, come la Chiesa dedicata alla Madonna dell’Idria, la chiesa di San Biagio e la chiesa di Santa Caterina.

Gli altri Beati di oggi

Il 15 gennaio si celebrano anche altri Santi come Giovanni Calibita (V secolo-450), monaco di origine romana, che visse a Costantinopoli in totale povertà; la Vergine dei Poveri, appellativo con cui la chiesa cattolica venera Maria; Arsenio da Armo (810-904), monaco basiliano vissuto nel IX secolo, venerato come santo dalla chiesa cattolica e ortodossa.

