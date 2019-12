San Nicola di Bari/ Video, si celebra oggi 6 dicembre il patrono della città pugliese

San Nicola di Bari è senz’ombra di dubbio uno dei Santi più antichi e misteriosi. Si celebra oggi 6 dicembre come ogni anno. Secondo gli storici egli nacque all’incirca nel 270 d.C., con tutta probabilità a Pàtara di Licia. I documenti che ne parlano sono così buchi da lasciare degli immensi vuoti, tanto che non si hanno molte informazioni nemmeno su tutto ciò che riguarda la sua infanzia. Si sa, però, che i suoi genitori furono Epifanio e Nonna. A egli sono legate numerose leggende, come la storia che della preghiera. Sembra, difatti, che quando i suoi genitori pregavano, il futuro santo, da neonato, si riusciva a tenere in piedi. Altre fonti si riferiscono a San Nicola in qualità di un monaco con lo stesso nome che viveva nella stessa regione tra il 564 e il 500 d.C.: egli divenne successivamente il vescovo di Pinara. Si è comunque certi del fatto che San Nicola abbandonò presto la città in cui nacque per trasferirsi in quel di Myra, oggi la città di Demre, un centro urbano situato a Licia (oggi parte della Turchia, mentre a quei tempi era una zona dell’Impero di Bisanzio). Proprio in quella zona divenne un sacerdote e quando morì il vescovo di Myra venne scelto egli come nuovo vescovo. Successivamente, però, dovette far fronte alle persecuzioni iniziate dall’imperatore Diocleziano: venne imprigionato e dopo esiliato dall’Impero.

Quando al trono di Bisanzio salì Costantino, San Nicola venne nuovamente nell’Impero all’incirca nel 313 e riprese a pieno ritmo la sua attività apostolica. Secondo alcune fonti, fu uno dei 318 partecipanti al Concilio di Nicea svoltosi nel 325. La tradizione racconta che fu un feroce oppositore dell’Arianesimo, difese l’ortodossia cristiana e in un momento di rabbia per le parole di Ario che sosteneva la sua teoria volle addirittura prenderlo a schiaffi (e secondo alcuni racconti ci riuscì). La stragrande maggioranza degli scritti che ne parlano confermano la sua salda e feroce fece nei principi di base dell’ortodossia cristiana a quei tempi era considerato a tutti gli effetti come uno dei Padri di una visione ortodossa del cristianesimo. Quando a Myra scoppiò una forte epidemia, San Nicola fu uno dei primi a cercare (e ottenere) dei rifornimenti utili per combatterla. Esercitò anche una grande influenza sull’Imperatore di Bisanzio, tanto da ottenere una forte riduzione delle imposte sul popolo da parte dell’Imperatore bisantino. Si dice, inoltre, che era propenso a fare regali a tutti i bambini. Proprio in sue onore il 19 dicembre si celebra la festa di San Nicola in tutte le zone in cui vige il cristianesimo ortodosso e anche nelle regioni del cattolicesimo uniato. San Nicola di Bari morì a Myra il 6 dicembre, all’incirca nell’anno 343. Secondo alcune fonti, il suo decesso avvenne nel monastero di Sion situato nel centro urbano. Il suo culto si diffuse in Asia Minore, tanto che solo a Costantinopoli gli erano dedicate 25 chiese, e anche in Europa. Era uno dei santi più venerati nel Medioevo e uno dei più popolari in generale. Le leggende che narrano dei suoi atti benefici sono così tante da lasciare di stucco. Una di queste racconta che egli resuscitò 3 bambini uccisi da un macellaio che ne voleva vendere la carne (anche per questo è considerato uno dei maggiori protetti dei bambini).

Le feste dedicate a San Nicola di Bari

La principale festa dedicata a San Nicola di Bari è quella del 19 dicembre, che si festeggia soprattutto in tutta l’Est Europa e nelle chiese ortodosse. La Chiesa Cattolica, invece, lo celebre il 6 dicembre. In alcuni casi viene ricordato l’8 maggio. In Italia viene celebrato ad Albanero di Leonessa, a Cansano (6 dicembre e 26 giugno), a Capitignano, a Cardinale, ad Anoia Inferiore e in molte altre cittadine.

Gli altri Santi di oggi

Il 6 dicembre vengono venerati anche la Beata Angelica da Milazzo, Sant’Asella, Santi Servo, Bonifacio, Emiliano, Terzo, Leonizia, Sant’Obizio da Niardo e San Giuseppe Khang.

