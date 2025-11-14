San Nicola Tavelic è stato martirizzato a Gerusalemme inieme ad altri francescani Stefano da Cuneo, Deodato Aribert da Ruticinio e Pietro da Narbona

San Nicola Tavelic: frate francescano che predicò in Bosnia e Terra Santa

Il 14 novembre si festeggia il San Nicola Tavelic, nato in Dalmazia, precisamente a Sibenik, nella metà del secolo XIV. A Rivotorto, località nei pressi di Assisi, divenne un frate francescano e fu in seguito inviato in Bosnia, con la missione di contrastare l’avanza dei Bogomili, una setta eretica profondamente discordante con il dogma cristiano e seguita persino da qualche vescovo.

Assieme ad altri francescani e ai domenicani, Nicola riuscì a riprisitinare la fede cristiana pura e, lasciata la Bosnia e le coste della Dalmazia dove soggiornò per quasi 20 anni, si recò in Palestina nel 1384.

La Terra Santa aveva accolto, più di 1 secolo prima, la figura di San Francesco d’Assisi che conobbe da vicino la dissolutezza morale dei Crociati e la loro presunzione; l’uomo affrontò indicibili pericoli per superare le linee nemiche e raggiungere il Sultano, dal quale ottenne la custodia di alcuni luoghi santi da parte dei francescani.

Il martirio condiviso con Stefano da Cuneo, Deodato Aribert da Ruticinio e Pietro da Narbona

Nicola raggiunse dunque Gerusalemme al termine della nona Crociata, quando a dimorarvi c’erano i saraceni. Assieme a Deodato di Rodez di Aquitania, Pietro di Narbona e Stefano di Cuneo, Nicola interpretò alla lettera la parola del Signore, predicando ovunque e, dunque, anche tra i musulmani.

L’11 novembre dell’anno 1391, i tre frati decisero di presentarsi davanti al Qadi, giudice civile di stanza a Gerusalemme, per mostrargli le loro memorie, teologiche e storiche, tese a demolire l’Islam e la figura di Maometto, definito addirittura libertino, predatore e assassino. Nicola e gli altri definirono l’islamismo come una religione iniqua che portava solamente vizi e male.

Il Qadi invitò i frati a ritirare le accuse ma loro rimasero fermi nelle loro posizioni, anche quando furono minacciati di morte: il giudice allora li fece uccidere, squartare e poi bruciare, per poi disperdere le loro ceneri affinché nessun cristiano potesse avere un luogo dove onorare i tre martiri. Le ultime ore di Nicola, Stefano e Deodato sono dettagliatamente narrate da Gérard Chalvet, padre-custode della Terra Santa.

Nicola di Tavelic fu dichiarato santo nel 1970 da papa Paolo VI ed è grandemente celebrato il 14 novembre presso il Santuario di Sibenik, dopo una novena di preparazione.

Gli altri Santi del giorno

Tra tutti i beati e i santi festeggiati il 14 novembre, si ricordano San Giovanni da Traù, Sant’Antigio, San Dubricio, Sant’Arborio di Verona, San Modanic di Scozia, Beata Maria Merkert, San Serapio, Santa Veneranda, San Sidonio e Beato Giovanni Liccio.