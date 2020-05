San Pasquale Baylon oggi 17 maggio/ Chiesa cattolica commemora il frate francescano

Pubblicità

Oggi, 17 maggio, è San Pasquale. Sul calendario della Chiesa Cattolica troviamo il nome del santo Baylon, religioso francescano vissuto in Italia e in Spagna durante il 16esimo secolo. Perchè viene ricordato oggi? Pasquale Baylon è ritenuto un personaggio di spicco dalla Chiesa in quanto fin da bambino, così come molti altri suoi “colleghi”, mostrò un amore smisurato nei confronti della figura Gesù, peculiarità che lo accompagnò poi per il resto della sua vita. La leggenda narra che un giorno, quando Pasquale era appena un bambino, lo stesso incontrò Garda Martino, un signore molto ricco che non aveva figli. Questi propose a Pasquale, all’epoca solo un bimbo, di lasciargli tutta la sua ricca eredità, ma il futuro Santo ringraziò declinando l’offerta, “giustificandosi” con il fatto che da grande sarebbe divenuto un frate francescano.

SAN PASQUALE, LA VISIONE DELLA SUA MORTE E IL MIRACOLO DURANTE IL FUNERALE

Pasquale vestì l’abito sognato all’età di 24 anni, precisamente nel 1564, entrando in un convento di Loreto, in provincia di Ancona (Marche), e rimanendovi per otto anni, periodo in cui ha continuano a mostrare il suo amore in condizionato nei confronti di Cristo. Un giorno, mentre stava dicendo messa, Pasquale ebbe una sorta di visione in cui gli venne rivelato il giorno della sua morte, ormai prossima. Quella rivelazione non sconvolse il frate francescano, che comunicò con gioia il suo destino alle persone a lui più care. Così il 17 maggio del 1592, mentre si trovava in Spagna, a Valencia, Pasquale Baylon si ammalò improvvisamente, morendo. La decisione di santificare questa splendida figura la si deve ai miracoli effettuati dallo stesso, come ad esempio quanto avvenne durante il suo funerale, quando il frate aprì gli occhi fissando a lungo il calice e l’ostia innalzati durante la messa. La figura di San Pasquale è adorata in particolare in Spagna, ma anche in Italia è piuttosto sentita per il fatto di aver vissuto per anni nel nostro paese.



