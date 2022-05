San Pasquale Baylon/ Oggi 17 maggio si celebra il Patrono di Villarreal

San Pasquale Baylon si celebra come ogni anno il 17 maggio, questi è il Patrono di Villarreal. Il Beato è stato un religioso e mistico spagnolo dell’Ordine dei Frati Minori Alcantarini, proclamato santo da papa Alessandro VIII nel 1618. Nasce nel 1540 a Torrehermosa in una famiglia umile e da bambino alleva pecore. Fin da subito manifesta la sua vocazione, trascorrendo molte ore in preghiera e meditando. Compiuta la maggiore età prende parte al noviziato nel convento di Santa Maria di Loreto e nel 1564 prende i voti come frate converso.

Nonostante fosse illetterato riesce a difendere la sua fede e rischia la vita durante un viaggio fino a Parigi nel 1576. Terminato il viaggio, San Pasquale Baylone scrive una raccolta di sentenze per provare l’esistenza di Gesù Cristo nell’eucaristia e il potere che egli ha trasmesso al papa. Il santo muore a 52 anni, nel 1592, presso il convento del Rosario a Villarreal, anche per le numerose mortificazioni corporali che compiva su se stesso. Nel 1618 San Pasquale Baylon viene proclamato beato da papa Paolo V, canonizzato nel 1690 da papa Alessandro VIII. Papa Leone XIII lo proclama patrono delle opere eucaristiche e dei congressi eucaristici.

San Pasquale Baylon, le ricorrenze del patrono di Villarreal

Le spoglie di San Pasquale Baylon erano venerate a Villarreal, ma vennero profanate e disperse nel corso della guerra civile spagnola. Nel 1952 una parte di esse venne recuperata ed oggi sono conservate nel santuario dedicato al santo a Villarreal. San Pasquale Baylon è patrono, come già detto, di Villarreal, cittadina della Spagna orientale nella provincia di Castellón. Nel corso dei decenni da città rurale si è tramutata in una realtà industriale, soprattutto per la produzione delle piastrelle ceramiche, le azulejos.

La città è famosa in tutto il mondo per la squadra di calcio, il Villarreal Club de Fútbol. Nel 1917 il Santo viene dichiarato patrono, la Villarreal per dieci giorni muta e si svolgono sfilate, processioni, feste notturne e spettacoli con i tori. Il giorno prima della festa, si accende il falò, preceduto da un’offerta di fiori davanti alla Basilica; mentre il lunedì della settimana di festa si svolge la xulla, occasione in cui gli abitanti cenano con costolette di agnello.

Tutti gli altri Santi di oggi

Il Santo viene ricordato il 17 maggio di ogni anno e, lo stesso giorno, è dedicato anche a Santa Giulia Salzano (1846-1929), religiosa italiana, fondatrice della congregazione delle Suore Catechiste del Sacro Cuore; Beata Antonia Mesina (1919-1935), venerata come beata dalla Chiesa cattolica poiché fu uccisa mentre si opponeva a un tentativo di violenza sessuale e il Santo Ivan Zjatyk (1899-1952), presbitero ucraino della Congregazione del Santissimo Redentore, perseguito dai cristiani in URSS e prigioniero in un gulag.

Il video di una delle processioni dedicate al Santo

