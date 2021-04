San Patrignano: 450 contagiati, nessuno grave/ “Qui nessuno beve o fuma”

San Patrignano verrà studiata: 450 casi positivi nella comunità e nessun caso grave. Una “anomalia” che ha stupito gli esperti, chiamati ad approfondire il caso: come riporta Adnkronos, i dati sono stati inviati all’istituto Mario Negri di Milano ed ai ricercatori della Sapienza di Roma per cercare di capirne di più.

Coronavirus "scappato" da laboratorio Wuhan?/ Biden come Trump "Non esclude ipotesi"

Antonio Boschini, responsabile sanitario terapeutico di San Patrignano, ha spiegato all’agenzia di stampa: «In questo periodo da noi entra una media di sette persone alla volta, tutti isolati in una stanza con una persona che li assiste per poi essere sottoporsi a tampone ed entrare in comunità. Ad oggi e da dicembre scorso non abbiamo registrato nemmeno un positivo al Coronavirus all’interno di San Patrignano».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 3 APRILE/ +4132 casi e altri 97 morti

SAN PATRIGNANO, “L’ANOMALIA” VERRÀ STUDIATA

Come ricostruito da Boschini, in due mesi il Covid-19 ha colpito 450 ospiti di San Patrignano e nessuno di loro ha avuto bisogno dell’ossigeno. Il responsabile sanitario ha evidenziato che nella comunità nessuno beve e fuma e forse questo potrebbe aver aiutato nella lotta al virus: «All’inizio ho dovuto affrontare dei casi di crisi di panico, due in tutto e all’inizio più che altro, quando non si conosceva il virus. Poi, quando hanno visto che i sintomi erano anche meno rispetto a quelli di una semplice influenza, si sono tranquillizzati». E non è tutto, ha aggiunto Boschini: «Abbiamo fatto dei test psicologici per vedere cosa è cambiato nelle persone prima e dopo il Covid, ma dobbiamo ancora elaborarli. Sicuramente non c’è stato un aumento del consumo di psicofarmaci, basso prima come adesso, né un incremento degli abbandoni della comunità».

LEGGI ANCHE:

Toscana, caso vaccini: “tolti” ad anziani/ Il 17% alla misteriosa categoria “altro”

© RIPRODUZIONE RISERVATA