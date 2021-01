San Patrignano vs serie Netflix/ La comunità: “Sommaria, avrà effetti negativi”

La comunità di San Patrignano insorge contro la serie Netflix Sanpa: Luci e Tenebre di San Patrignano che ha iniziato a far parlare di sé negli ultimi giorni. La comunità ha così commentato: “Ci dissociamo completamente dalla docu-serie messa in onda da Netflix. Il racconto che emerge è sommario e parziale con una narrazione focalizzata soprattutto sulle testimonianze dei detrattori, alcuni con dei trascorsi di tipo giudiziario in cause penali e civile. Tutto si concluse con sentenze favorevoli alla Comunità stessa, senza che si possa evidenziare allo spettatore in modo chiaro le nature di queste fonti”. Al momento non è arrivata una vera e propria risposta da parte di Netflix, nonostante la paura della Comunità di avere degli effetti negativi.

San Patrignano vs serie Netflix: la spiegazione

Dal 30 dicembre la serie su San Patrignano è disponibile su Netflix, ma la comunità ha iniziato a insorgere solo da poco. Tra le spiegazioni viene aggiunto: “Per correttezza abbiamo ospitato per diversi giorni la regista Cosima Spender per diversi giorni e lei è stata libera di parlare con chiunque dentro la stessa comunità. Le abbiamo fornito un elenco di persone che hanno vissuto e o vivono ancora oggi qui da noi e della quale conoscono bene storia passata e presente in modo di poterle dare strumenti necessari per una ricostruzione oggettiva“. Viene poi spiegato che lo stesso elenco è stato disatteso ad eccezione di Antonio Boschini, responsabile terapeutico.



