Il 17 marzo è il giorno di San Patrizio, Patrono d’Irlanda. In questo giorno, nel Paese e ovunque ci siano comunità irlandesi nel mondo, la festa si tinge di verde e trifogli, in un tripudio di entusiasmo e parate folkloristiche. Scopriamo chi è il vescovo tanto amato dai suoi concittadini.

San Patrizio, l’evangelizzatore d’Irlanda

San Patrizio nasce nell’anno 385 nella Britannia colonizzata dai Romani. La sua famiglia è cristiana e il nonno è sacerdote, quindi fin dall’infanzia la sua educazione segue sani principi civici e religiosi. All’età di sedici anni viene rapito dai pirati irlandesi e venduto come schiavo in Irlanda. Venne obbligato a fare il pastore e, nelle lunghe ore di pascolo delle pecore, Patrizio ripensava con nostalgia alla casa paterna.

Prova due volte la fuga senza farcela, al terzo tentativo infine riesce via mare ed approda sulle coste francesi. Dopo numerose peripezie torna a casa, ma ormai si sente profondamente cambiato. Avverte al vocazione cristiana e nel 407 viene nominato diacono. La sua popolarità aumenta così come i fedeli che seguono le sue omelie.

Nell’anno 420 San Germano d’Auxerre – in Gallia – lo promuove a Vescovo e invia Patrizio, secondo i suoi desideri, proprio in Irlanda. Il giovane prelato inizia con energia la sua opera diffondendo il Cristianesimo nell’intera isola verde. Predicava in modo semplice e diretto, aiutava i bisognosi, fondava monasteri ed operava miracoli nonostante qualche difficoltà dovuta alla resistenza delle religioni locali.

Riuscì a organizzare e partecipare al pellegrinaggio a Roma, alla bella età di cinquanta anni. Si spense nel 461 nella contea di Down. Sono attribuite a San Patrizio due lettere in latino: la Confessio, biografia di vita e missione, e l’Epistula, predica rivolta a soldati .

Le grandi celebrazioni per San Patrizio: gli eventi in Italia

Il 17 marzo è data cerchiata in rosso nel territorio irlandese: la Festa di San Patrizio è di gran lunga l’evento più famoso e festoso d’Irlanda. Festeggiamenti, sagre, fuochi d’artificio, parate e concerti si susseguono per tutta l’isola regalando ore di sano divertimento in onore del Santo Patrono. Patrizio rappresenta il Paese d’appartenenza anche per i tanti emigrati irlandesi sparsi nel mondo.

San Patrizio viene festeggiato ovunque viva una comunità irlandese e in Italia viene ricordato il 17 marzo a Forte Marghera nell’hinterland veneziano. Spesso la festa si protrae per qualche giorno, l’organizzazione prevede sapori, musiche e giochi tipicamente irlandesi. Il tutto colorato con cappelli e abiti rigorosamente verdi, insieme a una pioggia di trifogli come da tradizione!

Gli altri Santi del giorno

Lo stesso giorno la Chiesa ricorda altre figure venerabili tra cui: San Corrado di Baviera monaco eremita, San Desiderato di Gourdon, Santa Gertrude di Nivelles badessa, S. Giovanni Sarkander martire, Beato Tommasello da Perugia ed i Santi Martiri di Alessandria d’Egitto.