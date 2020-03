San Patrizio/ Il 17 marzo si celebra il patrono di Dublino

Dai documenti ufficiali giunti fino ai giorni nostri, si può vedere che San Patrizio è venuto al mondo nella Britannia romana nel 385 dopo Cristo. Non si conosce, dunque, il luogo esatto della nascita del giovane. Patrizio, all’età di 16 anni, subisce un rapimento. In seguito a questo evento, il ragazzo viene venduto come schiavo a Muirchu, che è il sovrano del Dal Riata, che è una zona abitata soprattutto da irlandesi. In questo territorio, Patrizio impara la lingua gaelica. Mentre vive la sua condizione di schiavo, il ragazzo decide di convertirsi al Cristianesimo. Successivamente il giovane riesce a liberarsi e a tornare dalla sua famiglia. Patrizio, allora, nel 407 diventa un diacono. Ad un certo punto, il religioso si reca in Gallia, dove viene nominato vescovo. Da Papa Celestino I, Patrizio riceve il compito di evangelizzare le isole britanniche e l’Irlanda. Nel 431, il vescovo incomincia la sua opera di predicazione del Cristianesimo sul territorio irlandese, che è abitato soprattutto da pagani. Durante la sua missione, Patrizio viene spesso minacciato di morte e corre diversi pericoli. Nonostante tutto, il vescovo non si fa impressionare e fonda numerose strutture religiose. In contemporanea, costui si dedica anche all’assistenza dei più poveri e degli ammalati. Il religioso poi fa diventare la croce celtica il simbolo del Cristianesimo celtico. Dopo un viaggio a Roma, Patrizio si stabilisce nell’Irlanda del Nord. Il vescovo muore quindi a Saul il 17 Marzo del 461 dopo Cristo. Dopo la sua scomparsa, il vescovo irlandese è stato nominato Santo. Il 17 Marzo di ogni anno è la festa di San Patrizio, che è addirittura una festa nazionale in Irlanda.

San Patrizio, il patrono di Dublino

San Patrizio è considerato il Patrono di Dublino. In questa città, il 17 Marzo si organizza una grande parata in onore di questo religioso. In aggiunta, gli abitanti del luogo, nel corso dei festeggiamenti, sono soliti vestirsi di verde, in quanto San Patrizio veniva spesso raffigurato con il trifoglio, che è pure il simbolo dell’Irlanda. In questa festa, ci sono delle sagre, dove si possono assaggiare l’arrosto e il tipico pane irlandese, chiamato Soda Bread. Durante questi eventi gastronomici la gente di solito beve la Guinness e il sidro. I festeggiamenti in onore di San Patrizio si svolgono comunque in quasi tutto il mondo, ma soprattutto a Montreal e a Boston, in quanto il vescovo è anche il protettore di queste due città. Dublino è quindi la capitale dell’Irlanda. In questa città, un posto assolutamente da vedere è appunto la Cattedrale di San Patrizio. Questa chiesa è il più grande edificio religioso esistente a Dublino. La città poi ospita l’Áras an Uachtaráin e l’L’Abbey Theatre . La prima struttura civile è la residenza del presidente irlandese, mentre la seconda è appunto un teatro, dove si svolgono degli spettacoli molto interessati e che attrae ogni anno numerosi visitatori. A Dublino si deve assolutamente fare una sosta al castello. Questa imponente fortezza ha rappresentato per lungo tempo il centro del potere inglese in Irlanda. Il castello è stato fatto costruire allora nel 1204 dal re Giovanni d’Inghilterra. La struttura di questo edificio militare si contraddistingue in quanto è costituita da 4 torri e da un grosso fossato.

