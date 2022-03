San Patrizio/ Oggi 17 marzo si celebra il Beato amatissimo in Irlanda

San Patrizio si celebra nella giornata di oggi 17 marzo 2022. Oggi il Beato è celebrato in tutto il mondo: da Dublino a Chicago e in tutti i paesi di migrazione classica del popolo irlandese, il culto del Santo è talmente intenso che, come esempio, proprio nella città di Boston e in altre città degli Stati Uniti, tra le quali New York, vengono tinte le acque dei fiumi di verde con un colorante non tossico per ricordare lo smeraldo delle praterie irlandesi e il culto del santo che non perde mai d’intensità. Come Cristo le leggende ci raccontano che San Patrizio trascorse ben quaranta giorni di solitudine e preghiera sulla cima del Croagh Patrick, un monte irlandese dal quale le leggende ci narrano che Patrizio, al termine del suo periodo di meditazione e contemplazione, gettò una campana nel mare sottostante cacciando in esso tutti i serpenti. La leggenda ci dice che da quel giorno in Irlanda non ci furono più serpenti, così come è molto celebre la leggenda del Pozzo di san Patrizio, situato nella località di isolotto del Lough Derg, un pozzo profondissimo alla fine del quale, si narra nelle leggende e mitologie medievali, si trovava l’ingresso del Purgatorio.

San Patrizio, la sua vita

Venerato dalla Chiesa cattolica e ortodossa, San Patrizio nacque sull’isola di Irlanda e morì nella città di Saul il 17 marzo del 461, giorno nel quale si celebra la sua persona e il ricordo della sua opera di evangelizzazione nella Britanni romana durante l’Impero. Saul è nell’Ulster e il popolo cattolico irlandese ha lottato a lungo affinché il loro santo più rappresentativo, nella cui giornata si celebra una delle feste più importanti per l’isola e per gli irlandesi in tutto il Mondo, non divenga patrimonio della divisione. San Patrizio, infatti, assieme a Columba e Brigida è il patrono d’Irlanda, il suo nome originario era Maewyin Succat, con origini scozzesi, quindi un grande patrimonio per tutta la cultura cattolica gaelica britannica. Probabilmente nacque nelle date comprese tra 385 e il 392 d.C., fu condotto schiavo presso il Re celtico Muirchu dove apprese e studiò le leggende pagane locali, le cosmogonie celtiche e la mitologia di quei popoli, apprendendo il gaelico che divenne la sua lingua principale.

Durante quel periodo si convertì al Cristianesimo e fu Papa Celestino I che affidò a Patrizio il compito e l’onere di occuparsi direttamente dell’evangelizzazione delle isole britanniche, in particolare della sua stupenda isola smeraldina: l’Irlanda. La diffusione della Parola di Cristo e di Dio fu rapida anche perché San Patrizio non imponeva il cattolicesimo direttamente, considerando che all’epoca l’Irlanda era composte da tribù definibili barbare, molto ancorate alle proprie tradizioni. La sua opera fu quella di offrire un Vangelo che tenesse anche presente le tradizioni gaeliche; per questo motivo si parla di Cristianesimo celtico, apprezzato anche dalla Chiesa centrale per il rapido successo che ebbe nella divulgazione delle opere di Cristo tra quei popoli divisi in Regni piccolissimi e tribù molto diverse tra loro, per quanto accomunate da una mitologia comune e da tradizioni simili.

Gli altri Beati di oggi

Assieme a San Patrizio il 17 marzo la Chiesa celebra anche, tra i tanti: San Gabriele Lalemant, Gesuita, martire in Canada; Beato Giovanni Nepomuceno Zegrí y Moreno, Fondatore; Santi Martiri di Alessandria d’Egitto, Cristiani;- San Paolo di Cipro, Monaco e martire.

Video, la sua vita a cartoni animati





