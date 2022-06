San Pietro e Paolo, frasi auguri buon onomastico 29 giugno/ “Il primo pensiero…”

AUGURI DI BUON ONOMASTICO PER SAN PIETRO E PAOLO: QUALI FRASI DEDICARE AD AMICI E PARENTI?

Se tra i vostri amici o i vostri parenti c’è qualcuno che si chiama Pietro o Paolo, è l’occasione giusta per inviare loro una frase d’auguri di buon Onomastico, che possa contribuire a rendere migliore la loro giornata. Domani, mercoledì 29 giugno 2022, infatti ricorre la festa di San Pietro e Paolo, patroni di Roma che vengono celebrati da più di mille anni e gli unici tra gli apostoli a essere stati martirizzati nella Città Eterna. Una giornata di fondamentale importanza per la Chiesa, ma anche per coloro che portano i loro nomi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 28 GIUGNO/ +9 morti, tasso positività dimezzato

Ecco alcuni spunti per gli auguri di buon onoastico nella festa di San Pietro e Paolo che potrebbero tornare utili: “Su questa pietra fonderai la mia Chiesa, disse Gesù a Pietro. E su questa pietra si fonda la nostra amicizia! Auguri Pietro!”; “Per la tua festa, non saprei scrivere una lettera come San Paolo, ma ti invio comunque i miei auguri sinceri!“. O, ancora: “Per una persona come te addirittura la Città Eterna oggi si ferma! Buon onomastico!”; “Quello che non sai è che tante persone oggi festeggiano perché si chiamano come te. Ma tu sei inimitabile!”; “Ne conosco tanti che oggi festeggiano l’onomastico, ma solo per te c’è sempre il mio primo pensiero! Auguri di cuore”.

Medico no vax condannato a 5 anni per false vaccinazioni/ "Ho la coscienza pulita"

AUGURI SAN PIETRO E PAOLO, BUON ONOMASTICO: FRASI E PROVERBI, ALCUNI ESEMPI

Sono molteplici le frasi d’auguri di buon onomastico dedicate a San Pietro e Paolo, due santi che la Chiesa celebra oggi, 29 giugno 2022. Attenzione, però, anche al ruolo importante rivestito dai proverbi associati a queste due figure della storia cristiana. Ve ne è uno che recita: “Per San Pietro (29 giugno) il villano ha falce in mano”. Altri esempi? “Per San Pietro (29 giugno) o paglia o fieno” e “L’è vero, l’è vero l’è rivà San Piero. L’è vero, l’è vero l’è rivà la barca de San Piero”.

Omicidio Franco Severi, trovato decapitato: indagato il fratello/ "Morte annunciata"

Andando in terra di dialetti, vi riportiamo il seguente detto per fare gli auguri di buon onomastico in occasione di San Pietro e Paolo: “Se te vol on bel zinquantin, semena prima de San Pierin”, dove per zinquantin si intende una qualità di granturco da cui si ricava una farina per la polenta. Infine, si hanno: “Delle calende non me ne curo purché a san Paolo non faccia scuro” e “Se il giorno di san Paolo è sereno/ godrem l’annata e l’abbondanza in seno;/ma se fa freddo guerra avremo ria/ e se nevica o piova carestia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA