San Pietro e Paolo, frasi auguri buon onomastico/ Oggi si celebrano “radici” Chiesa

Oggi 29 giugno 2021 è la festa di San Pietro e Paolo, una celebrazione antichissima. I patroni di Roma vengono infatti festeggiati da oltre mille anni, da quando in Vaticano si decise per la prima volta di fissare al 29 giugno questa solennità religiosa. San Pietro e San Paolo sono i soli tra gli apostoli ad essere stati martirizzati a Roma. Per il resto sono due personaggi diversi, ma entrambi importanti per la storia della Chiesa. In occasione di questa celebrazione è dunque importante fare gli auguri. Ecco allora qualche proposta per le frasi con cui augurare buon onomastico.

“Su questa pietra fonderai la mia Chiesa, disse Gesù a Pietro. E su questa pietra si fonda la nostra amicizia! Auguri Pietro!”, “Per la tua festa, non saprei scrivere una lettera come San Paolo, ma ti invio comunque i miei auguri sinceri!” sono due opzioni diverse da prendere in considerazione. Tra le frasi di auguri per la festa di San Pietro e Paolo ce n’è pure una ironica: “Per una persona come te addirittura la città eterna oggi si ferma! Buon onomastico!”.

SAN PIETRO E PAOLO, LE FRASI PER GLI AUGURI

Le proposte sicuramente non mancano per fare gli auguri in questa giornata così speciale, la festa di San Pietro e Paolo 2021. “In un giorno così speciale per tante persone, non si può fare a meno di ricordarsi di te! Tanti auguri!” e “Quello che non sai è che tante persone oggi festeggiano perché si chiamano come te. Ma tu sei inimitabile!”, sono quelle che vi suggeriamo di prendere in considerazione. Insieme a “Ne conosco tanti che oggi festeggiano l’onomastico, ma solo per te c’è sempre il mio primo pensiero! Auguri di cuore”. Potreste anche pensare a delle immagini per fare in maniera ancor più immediata gli auguri. Ve ne sono diverse, perfettamente in linea con lo spirito religioso di questa celebrazione. Potreste usarle, ad esempio, per inviare i vostri auguri via WhatsApp, con una cartolina virtuale, un messaggio via social su Facebook, Twitter o Instagram, per questa giornata in cui vengono ricordati e venerati insieme i due Santi, considerati come colonne fondanti della Chiesa.

SAN PIETRO E PAOLO, LE “RADICI” DELLA CHIESA

San Pietro, descritto come impulsivo e sanguigno, è stato il primo ad intuire la natura divina di Gesù: «Io credo Signore che tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Ma è stato anche quello che ha sperimentato prima l’abbraccio della misericordia, dopo aver rinnegato pubblicamente tre volte Cristo. Differente la vicenda umana e spirituale di San Paolo, che incontrò Gesù in modo misterioso, dopo anni di persecuzioni contro la Chiesa. Era inflessibile e spietato, poi ci fu la cosiddetta folgorazione sulla via di Damasco che gli fece cambiare prospettiva e a incamminarsi verso una nuova vita. Ad accomunarlo a Pietro il destino: come lui, infatti, morì martire. Le sue 13 lettere, inserite nel canone del Nuovo Testamento, sono diventate un pilastro dottrinale del cristianesimo, oltre che punto di riferimento per i fedeli di tutte le epoche e i continenti. Il loro accostamento per certi versi conferma la pluralità dlela Chiesta cristiana, che abbraccia la diversità, l’accoglie, anziché respingerla.





