San Pio da Petrelcina/ Oggi, 23 settembre 2023, si celebra uno dei Santi più amati del XX secolo

Ogni anno, il 23 settembre, si celebra San Pio da Pietrelcina, noto anche come Padre Pio, è uno dei santi più celebri e amati del XX secolo. La sua vita è stata caratterizzata da straordinarie manifestazioni di fede, carità e doni mistici. Alla sua morte, il 23 settembre 1968, a 81 anni, le stimmate scomparvero dal suo corpo: al suo funerale parteciparono più di 100 mila persone e fu quello il momento in cui iniziò il vero processo di santificazione, molto prima che lo ufficializzasse la Chiesa Cattolica, nel 2002, grazie a Papa Giovanni Paolo II.

San Maurizio/ Oggi, 22 settembre, si celebra il legionario tebano Martire, patrono degli Alpini

La vita di San Pio da Pietrelcina: il dono delle stimmate

San Pio da Pietrelcina nacque il 25 maggio 1887 proprio a Pietrelcina, una piccola città in provincia di Benevento, con il nome di Francesco Forgione e fin da giovane mostrò una profonda devozione religiosa. A soli 15 anni, entrò nel noviziato dei frati cappuccini e prese il nome di Pio. Durante gli anni di formazione, Padre Pio dimostrò un profondo impegno nella preghiera e nella vita contemplativa, che sarebbero diventati tratti distintivi della sua vita. Uno degli aspetti più noti della vita di Padre Pio è stato il suo ricevere i “dolori di Cristo”, conosciuti come stimmate, che iniziarono a manifestarsi nel 1918 e si protrassero per circa 50 anni. Queste ferite, simili a quelle della crocifissione di Gesù, causavano a Padre Pio intensi dolori fisici, ma lui le portava con umiltà e offriva la sua sofferenza per il bene delle anime.

San Matteo Apostolo ed Evangelista/ Oggi, 21 settembre 2023, si celebra l'ex esattore Patrono di Salerno

San Pio da Pietrelcina era noto per la sua straordinaria capacità di leggere i cuori delle persone e di comprenderne i peccati durante il Sacramento della Confessione. Questa dote gli consentiva di offrire consigli spirituali e conforto a migliaia di fedeli. La sua fama di santo e taumaturgo si diffuse rapidamente, e molte persone affluivano a San Giovanni Rotondo, dove visse per gran parte della sua vita, per incontrare Padre Pio e ricevere la sua benedizione. La sua devozione alla preghiera e alla Messa era incrollabile, e passava molte ore al giorno in adorazione eucaristica. La sua vita era un esempio vivente di sacrificio e servizio agli altri, specialmente attraverso la creazione dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, da lui fondato a San Giovanni Rotondo, un centro di cura e assistenza per i malati.

San Giancarlo Cornay/ Oggi, 20 settembre 2023, si ricorda il missionario francese Martire in Vietnam

Padre Pio morì il 23 settembre 1968, ma la sua influenza spirituale persiste ancora oggi. Fu canonizzato da Papa Giovanni Paolo II il 16 giugno 2002. San Pio da Pietrelcina è ricordato per la sua profonda spiritualità, la sua umiltà e il suo amore per Dio e per il prossimo. Le sue reliquie sono venerate in tutto il mondo, e migliaia di pellegrini visitano il suo santuario a San Giovanni Rotondo ogni anno per onorare la sua memoria e cercare la sua intercessione. La vita di San Pio da Pietrelcina rimane un esempio straordinario di santità e devozione per tutti i credenti.

Le Feste e le Sagre dedicate a San Pio da Pietrelcina

San Pio da Pietrelcina, o Padre Pio, è un santo molto venerato, e le feste e le sagre dedicate a lui sono eventi di grande importanza per i fedeli in tutto il mondo. Queste celebrazioni offrono l’opportunità di onorare la vita e il contributo spirituale straordinario di questo santo, così come di riunire la comunità religiosa in un atto di fede e devozione.

La città patrona di San Pio da Pietrelcina: San Giovanni Rotondo, luogo di pellegrinaggio da tutto il mondo

San Giovanni Rotondo, situata in Puglia, è la città di cui San Pio da Pietrelcina è patrono. È noto per il grande santuario dedicato a San Pio, il Santuario di San Pio da Pietrelcina, che attira milioni di visitatori ogni anno. Questa città è un luogo di profonda spiritualità e riflessione.

Il 23 settembre, è il momento culminante delle celebrazioni in onore di San Pio. A San Giovanni Rotondo, la sua città natale in Italia, le celebrazioni iniziano con una messa solenne nella chiesa del suo convento. Migliaia di pellegrini si riuniscono per partecipare a questa messa, e le strade della città sono decorate con bandiere e luminarie. La processione con la statua di San Pio è uno dei momenti più toccanti, con la partecipazione di devoti provenienti da tutto il mondo.

Le celebrazioni iniziano nove giorni prima della sua festa, con una Novena dedicata a San Pio. Ogni giorno della novena è dedicato a un aspetto particolare della vita o dell’insegnamento di San Pio, e le messe quotidiane offrono l’opportunità di riflettere su questi temi.

Gli altri Santi del giorno

Il 23 settembre, oltre a San Pio da Pietrelcina, si ricordano, tra gli altri, Santa Elisabetta e San Zaccaria, genitori di San Giovanni Battista, San Lino, Santa Tecla martire e San Costanzo da Ancona.











© RIPRODUZIONE RISERVATA