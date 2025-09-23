Anche quest'anno San Giovanni Rotondo sarà raggiunta da migliaia di pellegrini per celebrare San Pio da Pietrelcina, il frate cappuccino più famoso

San Pio da Pietrelcina, da molti chiamato semplicemente Padre Pio, si celebra il 23 settembre. È probabilmente uno dei Santi più invocati al mondo. Dapprima studiato e visto con sospetto dalla Chiesa ufficiale, è stata appurata la sua santità e la presenza delle stimmate. Il santuario a lui dedicato San Giovanni Rotondo è ogni anno meta di migliaia di persone.

Prima il dubbio e poi la conferma della santità di San Pio da Pietrelcina

Il 25 maggio dell’anno 1887 nacque a Pietrelcina, in una famiglia poverissima e analfabeta, Francesco Forgione. Suo padre Orazio, pur lavorando tanto, non riusciva a mantenere lui, sua moglie e altri 6 figli, allora decise di raggiungere le Americhe per fare fortuna.

A badare alla famiglia ci pensò Maria Giuseppa, che tanto amava il piccolo Francesco, dalla salute cagionevole, spesso colpito da febbri intense e alquanto misteriose.

Francesco era un bambino buono e pio, che sovente cercava angolini tranquilli dove pregare: un giorno confessò a sua madre di voler diventare come fra Camillo e così, in effetti, succederà.

Nel 1903, indossato ormai l’abito francescano, Francesco entra nel convento di Morone; nel 1910, affetto da problemi ai polmoni e vessato, nell’anima e nel corpo, dal Maligno, tornò qualche tempo a casa, a Pietrelcina, per poter riprendersi.

Nel 1916 raggiunse San Giovanni Rotondo, in Puglia e visse nel convento della Chiesa di Santa Maria delle Grazie: qui, due anni dopo, ricevette le stimmate, all’inizio quasi invisibili ma poi sanguinolente e portatrici di lancinanti dolori.

Se i fedeli vedevano in lui la Passione del Cristo, la Chiesa dubitava di Francesco e inviava scienziati e studiosi a studiarlo, affermando alla fine che quei segni erano frutto dell’isteria del frate. Le autorità ecclesiastiche invitarono Francesco addirittura a non confessare e non celebrare la messa.

I fedeli però affrontavano continuamente la mulattiere per confidarsi con san Pio da Pietrelcina, sfidando anche il suo carattere a volte burbero con chi non aveva il cuore puro. Ma tutti, tornavano a casa cambiati nel cuore e nello spirito. Su iniziativa del frate, nel 1940 nascono i primi Gruppi di Preghiera, che presto si diffonderanno in tutto il mondo e prende piede un movimento di solidarietà che porterà all’inaugurazione, nel 1956, della Casa Sollievo della Sofferenza: San Pio la intitolò a Maria, la “ragione della mia speranza”, come recitava la frase scritta fuori dalla sua cella.

L’ultima messa di Francesco fu celebrata il 20 settembre del 1968, tre giorni prima della sua morte il 23 settembre.

Giovanni Paolo II, pontefice assi devoto a padre Pio, lo dichiarò santo nel giugno del 2016.

Le celebrazioni a San Giovanni Rotondo e Pietrelcina

A San Giovanni Rotondo, una veglia anticipa la festa del 23 settembre, composte da celebrazioni liturgiche, via crucis e processione della statua del santo.

Anche a Pietrelcina, città natale di San Pio, si svolge una toccante processione accompagnata dalle fiaccole e la rievocazione del transito del santo.

Sono organizzate feste anche a Patti, a Quartu, a Vieste e a San Salvatore in Lauro dove, alla benedizione solenne della protezione civile, segue la messa e la benedizione dei fedeli con il sacro mantello di San Pio da Pietrelcina.

Un viaggio a Pietrelcina, paese appenninico in provincia di Benevento, permette ai fedeli di ripercorrere i luoghi dove ha vissuto il santo frate, a partire dalla casa in cui è nato, con tanto di mobili originari. Ci sono poi la chiesetta di Sant’Anna risalente al XIII secolo dove fu battezzato e cresimato e la Chiesa della Sacra Famiglia voluta dallo stesso santo, annesso alla quale si trova il Museo di Padre Pio. Tra gli oggetti qui esposti ci sono il saio, alcuni scritti e una tunica dove sono presenti macchie di sangue conseguenti alle flagellazioni alle quali si sottoponeva Padre Pio.

Gli altri Santi del giorno

Oltre a San Pio da Pietrelcina, si ricordano il 23 settembre: Beato Alfonso da Burgos, San Costanzo di Ancona, San Lino, Beato Pietro Acotanto, Santa Rebecca, Beato Vincenzo Ballester Far, Santa Rebecca e San Zaccaria.