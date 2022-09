San Pio da Pietrelcina/ Oggi, 23 settembre si celebra il frate cappuccino

San Pio da Pietrelcina al secolo Francesco Forgione si celebra come ogni anno il giorno del 23 settembre, questi si è contraddistinto per essere stato un presbitero italiano dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini al quale sono stati riconosciuti diversi miracoli. Viene considerato il patrono dei volontari per la difesa civile e degli adolescenti cattolici. Il processo di beatificazione si è completato il 2 maggio 1999 con la dichiarazione di Beato e quindi di Santo Il 16 giugno 2002 in piazza San Pietro con la presenza di Giovanni Paolo II. Nel corso della sua vita sono diversi i miracoli di cui è stato protagonista in maniera diretta o indiretta. Il giorno del 23 settembre nel calendario Romano Ci sono tanti altri Santi e personaggi che si sono contraddistinti per opere di carità e per devozione tra cui san Costanzo, san Zaccaria, santa Elisabetta, la beata Elena Duglioli, il beato Pietro Acotanto e la beata Bernardina Jablonska che è stata vergine e fondatrice delle Serve dei Poveri.

San Pio da Pietrelcina, la vita del Beato

San Pio nacque a Pietrelcina in provincia di Benevento il 25 maggio 1887 in una famiglia molto povera composta dal padre Orazio e dalla mamma Maria Giuseppa. Venne battezzato nel giorno successivo alla sua nascita nella chiesa di Sant’Anna e gli venne dato il nome di Francesco in ragione della devozione per San Francesco d’Assisi. Ben presto nel suo animo nacque la volontà di voler diventare sacerdote anche grazie alla conoscenza di un frate del vicino convento di Morcone che praticamente si trova a passare per il territorio di Pietrelcina nella sua attività di raccolta di offerte. Nel gennaio del 1903 entra nel convento dei Cappuccini di Morcone come novizio per poi indossare dopo pochi giorni l’abito di cappuccino cambiando il suo nome in fra Pio di Pietrelcina. Porta avanti studi ginnasiali e quindi filo di filosofia presso varie strutture. Nel 1907 fra Pio emette la professione dei voti solenni e poi ritorna a San Marco la Catola per completare gli studi di filosofia e nel dicembre del 1908 riceve gli ordini minori e del suddiaconato a Benevento. Nel 1910 celebra la prima messa solenne a Pietralcina e nel 1911 confessa al suo direttore spirituale di avere da circa un anno le stimmati invisibili. Venne trasferito a Venafro per essere sottoposto ad alcune visite mediche e nonostante questo c’è un sensibile peggioramento del suo stato di salute. Inoltre Padre Pio confessa al suo direttore spirituale e di partire ormai da tanti anni la coronazione di spine e la flagellazione provando insomma alcuni momenti cruciali della passione di Gesù.

Nel 1916 dopo che i suoi condizioni salute migliorano e seppur di poco viene trasferito al convento di Sant’Anna di Foggia per poi passare nel mese di agosto a quello di San Giovanni Rotondo, anche perché Padre Pio diceva che Gesù lo invitava ad andare lì perchè si sentirà meglio. Dovrebbe svolgere il servizio militare ma viene rimandato a casa per via delle sue condizioni di salute precarie. Dal 1917 in poi diventa stabile la tua presenza presso il convento di San Giovanni Rotondo dove inizierà una importante opera di supporto per le persone bisognose dando loro possibilità di redimersi dei propri peccati e non solo. Nel frattempo dal Vaticano iniziano ad occuparsi della sua situazione e della questione delle stimmati portando avanti un attività di visite specialistiche per capire sì le sue parole siano o meno veritiere. Le indagini del Santo uffizio avranno inizio nel 1919 e si concluderanno nel 1932 con una condanna nei tuoi confronti. Ci furono poi delle restrizioni sulla sua attività sacerdotale con ulteriori indagini che inizieranno immediatamente nel 1933 e che praticamente andranno avanti fino alla sua morte avvenuta il 23 settembre del 1968.

Pietrelcina, il luogo dove è nato San Pio

San Pio è nato a Pietrelcina ossia un piccolo centro abitato della provincia di Benevento che conta circa 3 mila abitanti. Le origini della cittadina risalgono grossomodo al XII secolo dopo Cristo e oggi non può vantare diverse architetture religiose che vengono visitate da Fedeli che arrivano da ogni parte del mondo anche in ragione della presenza della Casa Natale di Padre Pio che si trova al numero civico 27 di Vico Storto Valle. Tra le costruzioni religiose più importanti c’è la chiesa di Santa Maria degli Angeli e il convento dei Padri Cappuccini e museo di Padre Pio.

