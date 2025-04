Tutti gli anni, il 30 aprile, la Chiesa ricorda San Pio V, pontefice del XVI secolo, domenicano, teologo, inquisitore e conosciuto per la sua benedizione alla battaglia di Lepanto contro i Turchi che furono sconfitti. Fu lui a istituire la Festa della Madonna del Rosario.

San Pio V: un Papa rigoroso, ma allo stesso tempo amorevole con i poveri

Antonio Michele Ghislieri nacque il 24 gennaio del 1504 a Bosco Marengo, in Piemonte e discendeva dalla nobile famiglia bolognese dei Ghislieri.

Il piccolo Antonio frequentò sin da piccolo il convento domenicano di Voghera, per poi entrare nell’ordine degli stessi Domenicani distinguendosi per le sue virtù, la perspicacia, il rigore e la sapienza.

Iniziò a insegnare filosofia e teologia, fino a quando divenne severo priore presso i conventi di Vigevano e Alba, per poi essere nominato inquisitore presso la città di Como per combattere le insistenti correnti protestanti.

Durante il papato di Pio IV, di cui Antonio contestava il nepotismo e l’eccessiva mondanità, ricoprì la carica di vescovo di Nepi, Sutri e in seguito divenne inquisitore generale di tutta la Chiesa Cristiana.

Con la morte di Pio IV, Antonio salì al soglio pontificio con il nome di Pio V, mantenendo sempre uno stile di vita sobrio e morigerato, dedito alla preghiera e al lavoro.

Pio V, che mai rinunciò al suo umile saio da domenicano, durante il Concilio di Trento si propose di contrastare l’eresia di Lutero e condannò la dissolutezza del clero di quei tempi: ai sacerdoti ad esempio vietò la partecipazione a banchetti, spettacoli e giochi vari.

Il pontefice inoltre contribuì alla nascita delle Confraternite del Catechismo, si impegnò personalmente affinché tutti Canoni venissero attentamente osservati e appose correzioni sia al Messale sia al Breviario.

L’austerità di Pio V lo portò a presiedere spesso ai processi presso il Tribunale dell’Inquisizione e a controllare che tutti i libri contro Dio venissero eliminati (creò per questo la Congregazione dell’Indice). Il Santo Padre però non dimenticò mai gli ammalati e i poveri, soprattutto nel corso della carestia e delle epidemie avvenute nel 1566.

Non si può dimenticare la benedizione degli eserciti da parte di Pio V, assistito dalla Vergine Maria, alla vigilia della battaglia di Lepanto del 1571 contro i Turchi che, dallo scontro, uscirono sconfitti: per l’aiuto dato alla causa cristiana, il papa onorò Maria del titolo “Auxilium Christianorum”, indicendo la festa del Santissimo Rosario il 7 ottobre.

La morte sopraggiunse per Pio V il 1 maggio del 1572 e le spoglie sono state deposte nella Basilica di Santa Maria Maggiore.

San Pio V: Patrono di Bosco Marengo e di Cattolica

San Pio V è Patrono della città che gli ha dato i natali, Bosco Marengo, in provincia di Alessandria e ogni anno viene festeggiato attraverso una processione che dalla chiesa Parrocchiale si muove alla volta del Complesso di Santa Croce voluto proprio dal santo pontefice. Non mancano ovviamente le celebrazioni liturgiche, i concerti bandistici e una fiera patronale.

Il Santo è Patrono anche della città di Cattolica in Emilia Romagna, affacciata sulla vivace Riviera Adriatica: il lungomare è il suo cuore pulsante, tra spiagge attrezzate e una verdeggiante passeggiata pedonale; spicca la casa in stile liberty dello zio di Guglielmo Marconi, frequentata dallo scienziato nelle estati tra il 1893 e il 1895.

Tra i luoghi da vedere assolutamente a Cattolica ci sono la Rocca, costruita per proteggere il territorio dagli invasori turchi e l’Aquario, tra i più grandi di tutta la costa adriatica dove ammirare esemplari di fauna marina come squali e pinguini.

Non si può lasciare Cattolica senza aver assistito allo spettacolo della Fontane Danzanti in Piazza 1 Maggio, visibile due volte al giorno per tutto l’anno.

Gli altri Santi del giorno

Tra gli altri Santi e Beati celebrati il 30 aprile si ricordano Sant’Augulo, Sant’Aimo, Beata Ildegarda, San Mariano, San Micomero, San Quirino e Beato Pietro Diacono.