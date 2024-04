San Pio V/ Santo del giorno 30 aprile 2024: il Papa che istituì la festa della Madonna del Rosario

Tutti gli anni, il 30 aprile, la Chiesa celebra San Pio V, pontefice del XVI secolo, grande riformatore e innovatore. È conosciuto per aver istituito la giornata della Madonna del Rosario, in ricordo della battaglia di Lepanto, vinta contro i turchi.

Un attivismo instancabile: la vita di San Pio V

San Pio V (nato Antonio Ghislieri nel 1504 a Bosco Marengo) è stato uno dei pontefici più influenti e significativi della Chiesa cattolica. Eletto Papa nel 1566, è noto per il suo fervente impegno nella riforma della Chiesa e nella difesa della fede cattolica durante un periodo di profonde divisioni e tensioni religiose. Prima della sua elezione al soglio pontificio, San Pio V aveva già guadagnato una reputazione come ecclesiastico di grande integrità e zelo pastorale, mentre come Papa, continuò a mostrare una determinazione intransigente nel contrastare l’eresia e nel rafforzare l’unità della Chiesa. San Pio V promosse attivamente la riforma del clero, combattendo la simonia, l’abbandono del celibato sacerdotale e altre forme di corruzione all’interno della Chiesa.

Uno degli episodi più noti del pontificato di San Pio V è la sua leadership durante la battaglia di Lepanto nel 1571, una cruciale vittoria navale della Lega Santa contro l’Impero ottomano; aveva chiesto a tutti i fedeli di pregare il Rosario per il successo della Lega Santa e, dopo la vittoria, istituì la festa della Madonna del Rosario in ringraziamento per l’intercessione della Vergine Maria nella protezione della cristianità. San Pio V è anche ricordato per aver promulgato il Catechismo Romano, una chiara e completa esposizione della dottrina cattolica, e per aver riformato il breviario e il messale, stabilendo la forma della liturgia romana che sarebbe stata in uso per secoli a venire. Morì nel 1572 e fu canonizzato nel 1712 da Papa Clemente XI.

Santo del Giorno, feste e sagre dedicate a San Pio V

San Pio V è celebrato con particolare devozione e riconoscenza nella Chiesa cattolica, ma non ci sono festività particolari o sagre specificamente dedicate a lui, tuttavia la sua memoria è onorata e commemorata nei calendari liturgici e nelle chiese di tutto il mondo il giorno della sua festa, che cade il 30 aprile. In questa occasione molte chiese e comunità, nominano il Santo nelle liturgie come pure il 5 maggio per la messa tridentina. San Pio V è Patrono di Malta, ma anche delle città italiane di Cattolica, Bosco Marengo, della Diocesi di Alessandria, e Pennabilli.

Cattolica e il patronato di San Pio V

Cattolica è una città costiera situata nella regione dell’Emilia-Romagna, conosciuta per le sue belle spiagge e le acque cristalline dell’Adriatico, e come popolare destinazione turistica che attira visitatori da tutto il mondo soprattutto durante i mesi estivi. Oltre alle sue spiagge, Cattolica offre anche attrazioni culturali e storiche, come il Museo della Regina dedicato alla storia marittima, e il Santuario della Madonna della Misericordia, un importante luogo di devozione e pellegrinaggio. La città è anche rinomata per la sua vivace vita notturna, i suoi ristoranti di pesce fresco e le numerose attività ed eventi organizzati lungo la sua lunga passeggiata sul mare.

Gli altri Santi del Giorno

Il 30 di aprile si festeggia non solo San Pio V, ma anche San Gualfardo, Santi Amatore, Pietro e Ludovico di Cordova Martire, Santa Maria dell’Incarnazione, San Mercuriale da Forlì, San Giuseppe Benedetto Cottolengo, Sant’Erconvaldo. Tra i beati citiamo: Beato Benedetto da Urbino e la Beata Paolina von Mallinckrodt.

