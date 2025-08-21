San Pio X fu Papa per soli 11 anni, ma lasciò un profondo segno nella Chiesa grazie alle sue tante innovazioni. Promosse l'eucarestia per i bambini

Il 21 agosto la Chiesa cattolica celebra San Pio X, Papa dal 1903 al 1914 e noto per la sua umiltà, l’amore per l’Eucaristia e per la forte struttura dottrinale data alla Chiesa cattolica. Fu il primo Papa dell’era moderna a provenire dal mondo contadino.

San Pio X: le umili origini e un importante pontificato

Nato a Riese, nella regione del Trevigiano, il 2 giugno 1835 con il nome di Giuseppe Melchiorre Sarto, proveniva da umili origini: il padre era sacrestano e portalettere, la madre sarta. Ordinato sacerdote nel 1858, fu vicario cooperatore a Tombolo e parroco a Salzano, dove ebbe un’attenzione particolare per i malati e i poveri.

Fu decorato con due medaglie d’oro dalla Croce Rossa Italiana per l’assistenza prestata ai colerosi di Tombolo (1873) e di Salzano (1875). Eletto vescovo di Mantova nel 1884, divenne cardinale e fu nominato patriarca di Venezia nel 1893. Venne eletto papa nel 1903, succedendo a Leone XIII. Egli attribuì la sua elezione a un segno provvidenziale, prendendo il nome di Pio X in continuità con quello di Pio IX.

Il suo pontificato si concentrò su tre temi principali: L’Eucaristia: incoraggiò infatti la Comunione quotidiana, anche per i fanciulli.

La riforma liturgica: Papa Pio X progettava di riportare in auge il canto gregoriano e la musica sacra, eliminando le parti mondane e la lotta al modernismo, che considerava il principale nemico della fede.

La sua azione pastorale, supportata dall’Azione Cattolica, portò all’avvio della codificazione del diritto canonico, completata poi nel 1917. Morì il 20 agosto 1914, poche settimane dopo l’inizio della Prima guerra mondiale. Fu canonizzato da Pio XII nel 1954.

I festeggiamenti per San Pio X a Riese, che porta il suo nome, in Italia e nel mondo

In Italia c’è una forte devozione per San Pio X. Riese Pio X, la sua città natale, dal 1952 ha aggiunto il nome del papa in suo onore. Ogni anno, in agosto, si svolgono solenni festività religiose e civili: la processione con la statua del santo, la messa solenne, i concerti, le sagre paesane e i fuochi d’artificio.

Nel Sud Italia le feste patronali in suo onore sono arricchite da luminarie, bande musicali e banchetti di buon cibo. All’estero la devozione a San Pio X si è diffusa specialmente in America Latina, in particolare in Brasile e in Argentina, che contano il maggior numero di fedeli, anche se comunità devote si trovano in molte altre nazioni. Negli Stati Uniti, diverse parrocchie a lui intitolate celebrano la sua festa con solenni liturgie e attività sociali.

Il patronato di Riese Pio X

Il santo è naturalmente il Patrono di Riese Pio X, piccolo borgo della campagna veneta, in provincia di Treviso, dallo stile semplice. Il punto focale è la Casa di San Pio X, oggi museo e luogo di riferimento per i pellegrini. Accanto ad essa si trova il Centro di Spiritualità San Pio X, che offre incontri e programmi di formazione spirituale.

La chiesa parrocchiale conserva memorie legate alla devozione locale. Ogni anno, il 21 agosto, si celebra la festa patronale con messe solenni, processioni e manifestazioni culturali, trasformando Riese Pio X in un punto d’incontro di devozione popolare e spiritualità universale.

Altri santi e beati

Il 21 agosto, insieme a San Pio X, la liturgia ricorda anche, tra gli altri, San Natale, venerato a Casale Monferrato, Beato Raffaele Lobato Pérez, martire laico, San Sidonio Apollinare, vescovo di Clermont, e Santa Ciriaca di Roma.