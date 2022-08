San Pio X/ Oggi, 21 agosto si celebra il compatrono di Venezia

San Pio X si celebra il 21 agosto, il giorno seguente rispetto a quello della sua morte, è stata indetta la festa in memoria di San Pio X, dal quale prendono il nome numerose parrocchie in tutta Italia dal nord al sud. In questa occasione vengono celebrate sante messe commemorative, processioni e celebrazioni con la statua di San Pio X in ricordo del suo lungo e Santo percorso all’interno della chiesa cattolica. A una di queste messe commemorative, svolta all’interno della Basilica di San Pietro ove è conservata anche la sua salma, assistette privatamente anche Papa Francesco sedendosi nelle panche a pregare come un qualsiasi altro fedele.

San Pio X è patrono della Fraternità sacerdotale e anche compatrono della città di Venezia, in ricordo degli anni in cui ne è stato patriarca. Formata nell’VIII secolo a.C., Venezia è un comune italiano di grande patrimonio artistico e per la sua particolarità è considerata una delle città più belle del mondo. Il suo territorio è diviso in una parte insulare ed una di terraferma ed è apprezzata per le ambientazioni poetiche e quasi surreali generate dagli edifici costruiti sull’acqua, e per le caratteristiche imbarcazioni che solcano i canali nel mezzo della città. Lo stemma è caratterizzato da un leone d’oro su sfondo azzurro che regge tra le zampe un libro aperto su cui è incisa la frase: PAX TIBI MARCE. Molti sono i monumenti storici e religiosi che la città ospita e tra questi vi sono la il Palazzo Ducale, la Basilica di San Marco e la Basilica di Santa Maria della Salute.

San Pio X, la vita del Beato

In latino Pius PP. X, San Pio X è stato il 257° vescovo di Roma nonché santo Papa della chiesa cattolica a partire dell’anno 1903 e fino alla data della sua morte. Si tratta del primo Papa dell’età contemporanea ad avere provenienze umili e contadine. Il suo nome di battesimo era Giuseppe Melchiorre Sarto, nacque nel 1835 in provincia di Treviso da Giovanni Battista e Margherita Sanson e fin dalla più giovane età si dimostrò molto tenace, coraggioso e munito di una grande forza di volontà. La sua era una famiglia contadina molto povera, ma Giuseppe accettava con umiltà tutti i sacrifici imposti dalla sua condizione tanto che si spostava spesso scalzo per arrivare fino alla scuola in cui ha svolto i suoi primi studi. Divenne prete nel 1858 su ordinazione dello stesso Vescovo di Treviso, poi cappellano della parrocchia di Tombolo per la durata di 9 anni. In seguito fu promosso arciprete e assunse l’importante ruolo di direttore spirituale del seminario diocesano ove promosse la pratica dei sacramenti, il canto liturgico e il catechismo difendendo sempre con coraggio la fede cattolica.

Nel 1884 proseguì il suo percorso all’interno della chiesa divenendo Vescovo di Mantova, per poi venir eletto in seguito patriarca di Venezia. Infine, alla morte di Papa Leone XIII fu scelto per sostituirne la carica prendendo il nome pontificale di Pio X ed una delle prime decisioni che prese dopo aver ottenuto la carica fu l’abolizione del veto laicale. Durante tutta la sua vita Pio X si dedicò moltissimo allo studio, adempì alle sue cariche con la massima fedeltà e competenza e fu ricordato come un uomo colto, umile e molto compassionevole nei confronti dei poveri ai quali spesso ha donato tutto ciò che possedeva. Morì il 20 agosto 1914 spegnendosi in serenità e terminando la sua altissima carica dopo undici anni.

Gli altri Santi celebrati oggi

Nel giorno 21 agosto oltre a San Pio X si venerano anche i seguenti santi: Santi Agatonico, Zotico e compagni, Santi Bassa, Teognio, Agapio e Pisto, Santi Bernardo (Hamed), Maria (Zaida) e Grazia (Zoraide) di Alzira, Beato Brunone Giovanni (Brunon Jan) Zembol, Santa Ciriaca di Roma, Sant’ Euprepio di Verona, San Giuseppe Dang Dình, San Privato di Mende, San Quadrato di Utica, Beato Raimondo Peiro Victori, Beato Salvatore Estrugo Solves.

Il video della vita di San Pio X













