San Pio X/ Video, il 21 agosto si celebra il compatrono di Venezia

San Pio X, 257° Pontefice della Chiesa Cattolica, proclamato Santo nel 1954 e celebrato il 21 agosto, combatté il modernismo teologico sostenendo con fermezza l’ortodossia della dottrina, ma è da tutti conosciuto e ricordato per il Catechismo detto infatti “di Pio X”. In onore del periodo trascorso a Venezia è compatrono secondario della città. Si riporta che quando partì per il conclave disse ai cittadini che sarebbe ritornato o vivo o morto.

San Bernardo di Chiaravalle/ Video, il 20 agosto si celebra il patrono della Liguria

Effettivamente da vivo non fece mai ritorno in quella città, ma nel 1959 Papa Giovanni XXIII permise il ritorno delle spoglie di San Pio X che rimasero esposte ai fedeli per circa un mese. Anche a Padova si ricorda questo grande santo, con una festa che risale a molti decenni fa: nella parrocchia a lui dedicata un grande stand gastronomico propone piatti tipici locali tra intrattenimenti vari e celebrazioni religiose. A Riese, città natale di Pio X, ogni anno in agosto si svolge il Festival internazionale Pio X, presso il giardino della casa dove visse negli anni della sua giovinezza.

Santa Elena/ Video, il 18 agosto si celebra la moglie dell'imperatore Costanzo

San Pio X, la vita del Beato

San Pio X è nato nel 1835, Giuseppe Melchiorre Sarto, in un paese della provincia di Treviso da una famiglia di modeste origini, entrò in seminario a quindici anni e fu ordinato prete nel 1858. Fu Vescovo di Mantova, patriarca di Venezia e di conseguenza anche cardinale, nel 1893. Alla morte di Leone XIII fu eletto Papa il 4 agosto del 1903. Si circondò di collaboratori competenti, conscio della sua poca esperienza nel campo diplomatico e prese subito una posizione ferma nel contrasto del cosiddetto modernismo, l’affermazione di una teologia cattolica sempre più sensibile all’influsso dello scientismo emergente dalla fine del secolo precedente. La condanna arrivò con l’enciclica Pascendi del 1907. Fu sempre lui a iniziare la riforma del diritto canonico che porterà al Codice di diritto canonico del 1917 e a impegnarsi in una profonda riforma della curia, con soppressione di dicasteri ormai inutili, promosse la formazione dei sacerdoti, la riforma in campo liturgico e anche il canto sacro.

San Rocco/ Il 16 agosto si celebra il pellegrino e taumaturgo

In campo politico Pio X esortò i cattolici ad impegnarsi nella vita amministrativa allentando le restrizioni del Non Expedit, che vietava espressamente ai cattolici la partecipazione alla vita politica del paese, con l’enciclica Fermo Proposito del 1905. Morì, quasi ottantenne, all’inizio della prima guerra mondiale, nel 1914. Già in vita veniva chiamato un “Papa santo” a causa delle voci di guarigioni avvenute solo toccando i suoi abiti. Già dopo 9 anni dalla sua morte alcuni cardinali espressero il desiderio della sua canonizzazione. A trent’anni dalla sua morte il corpo venne trovato intatto. Nel 1954, dieci anni dopo fu canonizzato da Pio XII e la sua festa fissata il 21 agosto.

Tutti gli altri Santi di oggi

Tra i Santi di cui si fa memoria il 21 agosto troviamo la Beata Vittoria Rasoamanarivo, vedova e principessa del Madagascar, San Sidonio Apollinare, Vescovo di Clermont e il Beato Raimondo Peiro Victori, sacerdote domenicano, martire.

Video, la storia del Beato





© RIPRODUZIONE RISERVATA