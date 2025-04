Il 3 aprile di ogni anno, la Chiesa Cattolica celebra la figura religiosa di San Riccardo, vescovo del XIII secolo ricordato per la sua strenua battaglia per mantenere i Sacramenti gratuiti affinché fossero accessibili a tutti i fedeli.

San Riccardo vescovo: una strenua lotta per i diritti della Chiesa e dei cristiani

San Riccardo vescovo nacque nella cittadina britannica di Wych, nella contea di Worcestershire, intorno al 1197 in una famiglia di umili origini. Proprio per aiutare i suoi genitori nel lavoro nei campi, Riccardo fu costretto a lasciare i suoi studi ma, per fortuna, una volta risolti i problemi economici riuscì a concludere il suo percorso accademico con grandi risultati presso la prestigiosa Università di Oxford.

San Francesco da Paola, 2 aprile 2025/ Oggi si celebra il Patrono dei pescatori e protettore dalle epidemie

Successivamente si trasferì a Parigi e a Bologna, continuando ad approfondire i suoi studi teologici e, tornato in Inghilterra nel 1235, fu richiamato dal suo mentore, l’arcivescovo Edmondo Rich, che lo scelse come cancelliere di Canterbury affinché lo aiutasse a promulgare il rigore canonico, combattendo per l’autonomia della Chiesa dal potere regale.

San Guido di Pomposa abate, 31 marzo 2025/ Oggi si ricorda l'abate riformatore dei benedettini

San Riccardo fu proclamato vescovo della cittadina di Chircester a soli 45 anni e da questo momento dedicò la sua vita alla cura dei suoi fedeli, continuando a sostenere alcuni principi cardine della Chiesa, quali il rispetto del celibato per i membri del clero, la gratuità dei sacramenti e la cura dignitosa delle celebrazioni religiose. Dopo la morte della sua guida, Edmondo Rich, San Riccardo vescovo si impegnò per edificare una chiesa in sua memoria a Dover ma, proprio in quei giorni si ammalò in modo irreversibile, venendo a mancare il 3 aprile 1253. Il suo culto si diffuse rapidamente subito dopo la sua morte, tanto che solo 9 anni più tardi fu proclamato santo da Papa Urbano IV e la sua tomba divenne una delle più importanti mete di pellegrinaggio britanniche già a partire dal periodo medievale.

Santa Lucia Filippini vergine, 25 marzo 2025/ Oggi si celebra un'educatrice che ha fondato molte scuole

San Riccardo vescovo: protettore di un mestiere antico e molto amato in Inghilterra

San Riccardo Vescovo è patrono dei cocchieri, in memoria delle sue umili origini contadine, ed il suo culto è ancora particolarmente vivo nella diocesi di Chichester, dove ancora oggi viene ricordato con messe solenni. Chichester è una piccola città britannica nella contea inglese del West Sussex, conosciuta in particolare per la sua splendida cattedrale risalente all’XI secolo. L’edificio, che rappresenta anche un punto di riferimento per i marinai poiché è visibile dal mare, nonostante sia stato definito dallo storico Nikolaus Pevsner come “la più tipica cattedrale inglese”, in realtà presenta due caratteristiche molto particolari, ovvero la presenza di 5 navate e di un campanile indipendente dal resto della struttura.

Qui ogni anno i fedeli si raccolgono in preghiera per ricordare San Riccardo Vescovo, protettore dell’indipendenza della Chiesa e difensore dei diritti di tutti i credenti.

Gli altri Santi del giorno

Il 3 aprile, oltre a San Riccardo Vescovo, la Chiesa Cattolica ricorda diversi santi e beati, tra cui: Santi Cresto e Pappo, martiri uccisi in Romania; Beati Ezechiele e Salvatore Huerta Gutiérrez, fratelli uccisi in Messico durante la persecuzione religiosa; San Giovanni I di Napoli, Vescovo morto durante la celebrazione della Pasqua tra i suoi fedeli; Beata Maria Teresa Casini, fondatrice delle Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù.