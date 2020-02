San Riccardo/ Video, il 7 febbraio si celebra il re degli inglesi

Il 7 febbraio si festeggia San Riccardo detto anche re degli inglesi che visse nell’VIII secolo d.C. Le sue origini sono inglesi della zona del Wessex e della sua storia si hanno pochissime notizie. Fu padre di tre figli che vennero a loro volta santificati: Villibaldo, Valburga e Vunibaldo. Secondo alcune fonti Riccardo fu re d’Inghilterra ma da altre fonti contrastanti sembra che fosse conosciuto come semplice pellegrino a Roma. Per alcuni storici esistono dubbi anche sul suo nome di battesimo perciò si pensa che tutta la storia sia frutto di una leggenda nata in Baviera. Una religiosa racconta che Riccardo con l’aiuto di due dei suoi figli si mise in cammino dall’Inghilterra fino a Roma attraversando tutta la Francia e soffermandosi in ogni santuario incontrato lungo la strada. Fu rilevante la sua dedizione alla preghiera e all’onorare tutti i luoghi religiosi e cristiani. Il Santo si recò con i suoi due figli presso la tomba di San Frediano, un pellegrino irlandese giunto nella città di Lucca oltre un secolo prima e diventato vescovo della città. A Lucca il Santo dovette fermarsi a causa di problemi fisici e di salute molto gravi che lo portarono poi alla morte nel 722 d. C. Vent’anni dopo il figlio andò a visitare la tomba del padre custodita proprio nella chiesa di San Frediano e decise di occultare le sue reliquie per timore che finissero in mano ai barbari protagonisti di un assedio alla città. Quando 4 secoli dopo la Chiesa fu ricostruita e trasformata in Basilica vennero ritrovati anche i resti di San Riccardo.

San Riccardo, a Lucca la tomba

La città di Lucca ospita la tomba di San Riccardo che è diventata meta di molti visitatori e pellegrini provenienti da tutto il mondo e che è stata testimone di vari miracoli. Oggi i resti di San Riccardo sono conservati all’interno di un sarcofago romano nella Basilica di San Frediano e nel giorno a lui dedicato viene recitata una messa solenne. Il suo culto non è molto diffuso e non sono previsti festeggiamenti particolari in onore di questo Santo forse perché della sua vita si conoscono pochi elementi e le fonti ritrovate sono piuttosto scarse, quello che si sa oggi infatti è stato appreso specialmente dal racconto di uno dei suoi figli.

Gli altri Beati di oggi

Il 7 di febbraio oltre San Riccardo si ricordano anche Santa Giuliana, San Giovanni da Triora, San Lorenzo Maiorano, San Luca il Giovane, San Massimo di Nola, San Mosè I, San Patendo, Beata Anna Maria Adorni, Beato Anselmo Polanco Fontecha, Beato Antonio Vici da Stroncone, Sant’Egidio Maria di San Giuseppe, Beata Eugenia Smet e Beato Guglielmo Zucchi.

