Ogni anno, il 7 giugno la Chiesa ricorda San Roberto abate, conosciuto anche come Roberto di Newminster. Fu uno dei monaci cistercensi più famosi d’Inghilterra, amico di San Bernardo che gli regalò la sua leggendaria “cintura”.

San Roberto abate: un monaco che aveva il dono della preveggenza, tormentato dal demonio

Roberto nacque presumibilmente nell’anno 1100 nella cittadina di Gargrave, nella contea di York e la sua vita è legata allo sviluppo sul territorio inglese dell’ordine cistercense, nato in Italia, a Chiaravalle, grazie a San Bernardo.

Roberto seguì i suoi studi a Parigi, per poi tornare in Inghilterra, dove divenne sacerdote proprio presso la parrocchia della sua città natale, Gargrave. L’uomo però necessitava di un’esistenza più isolata e soprattutto contemplativa e decise allora di raggiungere la poco lontana abbazia di Whitby.

Nel 1132, a Roberto giunse voce della fondazione a Fontains di una nuova abbazia, da parte di un gruppo di monaci di York guidati da un priore di nome Riccardo: vi si recò, esercitando ogni tipo di virtù ed levandosi tra tutti grazie alla sua pietà e saggezza. Non passò molto tempo prima che gli venisse affidato l’incarico di erigere un altro monastero a Newminster nell’ambito della diocesi di Durham, in Northumbria, su esempio di quello di Fontains.

Nella nuova abbazia Roberto visse una vita fatta di preghiere, digiuni, opere caritatevoli e lotte col diavolo: si narra avesse anche il potere di profetizzare il futuro, alla luce del racconto secondo il quale Roberto predisse il naufragio di una nave a Whitby, invitando così i monaci a raggiungere questa località per seppellire le vittime del disastro.

Le malelingue però rischiarono di intaccare la fama di Roberto, quando fu accusato di dedicare attenzioni particolari a una donna: l’uomo allora, per negare le accuse, raggiunse San Bernardo, che però aveva già ricevuto la rivelazione spirituale della totale innocenza di Roberto. Una grande amicizia nacque tra i due monaci e pare che Bernardo donò a Roberto anche la sua cintura, alla quale per secoli furono attribuiti poteri miracolosi.

Divenuto un grande esempio all’interno dell’ordine cistercense, Roberto il 6 giugno del 1159 morì, dopo aver ricevuto i Sacramenti e salutato l’asceta Godrico.

Il suo corpo fu sepolto nell’abbazia di Newminster, di cui però oggi non restano che vestigia, con resti di ingressi, mura e arcate immerse nella vegetazione.

