Ogni anno, il 28 febbraio, la Chiesa ricorda San Romano di Condat, dal nome della città in cui fondò il suo primo monastero. Vissuto nel V secolo, fu uno dei primi a condurre una vita monacale e viene ricordato per gli abbracci che elargiva ai lebbrosi, guarendoli.

San Romano di Condat ispirato dai Padri nel deserto

Nel paesino dell’Alvernia francese di Izernore venne alla luce Romano nell’anno 390. Per i suoi studi la famiglia scelse il monastero d’Ainay, vicino a Lione, dove l’accolse l’abate Sabino che lo prese sotto la sua protezione. Sabino insegnò con pazienza all’allievo e lo riempì di libri per aumentare rapidamente le sue conoscenze. Tra i volumi studiati da Romano spiccano Istituzioni di Cassiano e Vita dei Padri nel deserto, che contribuirono a formare l’anima ascetica del ragazzo.

San Gregorio di Narek, 27 febbraio 2025/ Oggi si celebra il "Dottore della Pace" della Chiesa armena

All’età di 35 anni Romano chiese e ottenne il permesso di uscire dal monastero per ritirarsi in un rifugio di montagna – Condat – facendo vita da eremita. Colpito dalla storia della vita dei Padri del deserto, Romano cercò di imitarli. L’inizio fu durissimo, il clima montano non era clemente… L’asceta resistette, a costo di enormi sacrifici, e dopo qualche tempo fu raggiunto dal fratello Lupicino anche lui attratto da quel tipo di vita.

San Gabriele dell'Addolorata/ Oggi, 27 febbraio 2024, si ricorda il Passionista Patrono dell'Abruzzo

San Romano di Condat confidò al fratello la sua fonte di ispirazione, ma Lupicino obiettò che il clima delle montagne francesi era molto più freddo del deserto dei Padri. Infreddoliti e scoraggiati i due sono sul punto di mollare ma, anche con il sostegno di una donna che abitava lì vicino, riescono a rimanere. I loro rigidi principi morali colpiscono al cuore i pochi abitanti di quei luoghi sperduti: in breve alcuni giovani si uniscono a loro.

Per ospitarli Romano e Lupicino iniziarono la costruzione del monastero che prese il nome dalla località: Condat. La popolarità dei due fratelli crebbe in maniera considerevole ed entrarono in odore di santità. Romano diventa sacerdote nel 444 e raggiunge il territorio svizzero, muore poi nel suo monastero nell’anno 460. Caso molto raro, i due fratelli furono entrambi nominati Santi.

Sant'Alessandro di Alessandria Patriarca, 26 febbraio 2025/ Oggi si ricorda colui che scrisse il "Credo"

Il miracolo dei lebbrosi di San Romano di Condat

San Romano Abate non figura nella lista dei Patroni di città italiane. Leggendario il miracolo di San Romano Abate cosiddetto dei lebbrosi: nel suo peregrinare Romano, sorpreso dal buio della notte, chiese ospitalità a due lebbrosi non spaventandosi affatto della loro malattia. I due provarono a convincerlo di non entrare nella dimora, ma Romano insistette e dormì a casa loro. La mattina seguente i lebbrosi erano miracolosamente guariti.

Gli altri Santi del giorno

Il giorno 28 febbraio la Chiesa Cristiana lo dedica anche a: Santi Macario, Rufino, Giusto e Teofilo martiri, San Ruellin monaco e vescovo, Beato Daniele Alessio Brottier sacerdote, Santi Martiri di Alessandria e Sante Marana e Cira vergini ed eremite.