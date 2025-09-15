San Salvatore è la prima azienda protagonista di Boss in incognito 2025: viaggio tra i latticini e nel Cilento

Si alza il sipario sulla nuova stagione di Boss in incognito 2025, che vedrà Elettra Lamborghini alla conduzione. La celebre cantante diventa padrona di casa al posto di Max Giusti, conduttore fino a qualche mese fa del programma. Questa volta toccherà a lei supportare i boss che decideranno di mimetizzarsi e scavare tra le vite dei loro dipendenti, con molte storie toccanti che come sempre finiranno per emozionare i telespettatori.

Elettra Lamborghini, chi è: dai primi show alla musica/ "Invecchiare non mi spaventa"

Azienda della prima puntata, in onda oggi lunedì 15 settembre 2025, sarà San Salvatore, un’eccellenza dei prodotti Made in Italy e che pone le basi nel Cilento. A capo della ditta di scena in Boss in incognito troviamo Andrea Pagano, alla guida dell’impresa di famiglia accanto al marito Antonello, erede e innovatrice. Il cuore di questa macchina aziendale sono le mozzarelle di bufala e altri prodotti e latticini dal sapore inconfondibile. Da anni ruotano intorno all’azienda diversi dipendenti, che questa volta apriranno il cuore, senza sapere che si ritroveranno davanti il loro boss…in incognito.

Dina Minna, l’avvocato a La Volta Buona stronca le accuse di Katia Ricciarelli/ “Bugie su lei e Pippo Baudo”

San Salvatore, azienda Boss in incognito 2025

Della casa produttrice che sarà protagonista questa sera della prima puntata stagionale di Boss in incognito sappiamo che è un’eccellenza nel proprio campo, riconosciuta a livello nazionale. E al centro della scena San Salvatore ha deciso di mettere i valori umani, oltre alla precisione e alla cura dei dettagli che come sempre non deve mancare nel lavoro, così come nella vita.

Vedremo cosa verrà fuori dalla puntata odierna, e c’è grande curiosità intorno alla figura di Elettra Lamborghini, pronta a portare freschezza e novità negli sviluppi della puntata. La stagione 2025 di Boss in incognito parte da San Salvatore.

Rocio Munoz Morales: "Ho scelto il silenzio per tutelare le mie figlie"/ "Raoul Bova? Anche lui sa la verità"