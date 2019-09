San Sergio/ Video, si celebra il 9 settembre il Pontefice Beato

San Sergio si celebra nella giornata del 9 settembre la Chiesa Cattolica che è stato Pontefice dal 687 al 701. Stando alle fonti storiche arrivate fino a noi, nacque a Palermo nel 650 da una famiglia che era originaria di quella zona che oggi è territorio siriano. E’stato l’ottantaquattresimo Papa della storia ed ha avuto un ruolo molto importante per diversi motivi, tra cui ad esempio l’introduzione dell’Agnus Dei dal punto di vista liturgico. Fin da giovane fece parte del clero romano e quando nel 687 la Chiesa si ritrovò a dover eleggere un nuovo Pontefice, egli venne eletto nonostante l’opposizione di altre fazioni e dell’imperatore Giustiniano II. Le fonti hanno tramandato fino a noi il fatto che fu addirittura la cittadinanza di Roma a difenderlo e a fare in modo che la sua elezione divenisse effettiva. Alla fine Sergio I si rivelò un Pontefice assolutamente adatto ai tempi in cui viveva, perché pur essendo uomo più dedito allo studio e alla meditazione, mostrò un grande carattere nell’affrontare le difficili sfide che gli si pararono davanti in una Italia divisa tra bizantini e longobardi. Giustiniano II voleva imporre ai cristiani le decisioni che erano state prese in un Concilio che aveva visto impegnati soltanto i rappresentanti del clero d’Oriente e arrivò addirittura a far pervenire al Papa i decreti di approvazione. Le fonti raccontano che Sergio I dopo aver letto dell’addio al celibato degli uomini di Chiesa, decise di non leggere nessun altro dei decreti inviati dall’imperatore, il quale come reazione decise di mandare a Roma un suo uomo di fiducia, con lo scopo di arrestare il Pontefice ed imporre quindi la sua volontà. Tuttavia la figura di Sergio I aveva ormai assunto grande importanza e le popolazioni accorsero da ogni parte d’Italia per difendere il Papa, che alla fine riuscì a spuntarla su Giustiniano II. Sergio I fu anche molto impegnato per riportare la pace tra le varie correnti del cristianesimo e spese per questo scopo tutti gli anni del suo pontificato, fino alla morte.

San Sergio, gli altri Beati di oggi

Oggi la figura di San Sergio è molto importante per tutto il mondo cristiano, ma viene ricordato con particolare enfasi a Roma ed in generale in tutta l’Italia Centrale, in particolare ad Ancona. Ovviamente questa non è l’unica figura di cui la Chiesa oggi celebra l’importanza: tra i santi si può ricordare San Gorgonio di Roma, mentre tra i beati va citato Francesco Garate.

