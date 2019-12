San Silvestro/ Il 31 dicembre si celebra il Papa delle prime basiliche romane

Il 31 dicembre non si festeggia solo la fine dell’anno, ma nel mondo cristiano si celebra anche la figura di Papa San Silvestro I, il cui pontificato durò poco più di 20 anni, iniziando nel gennaio del 314. Questa importante figura ha pagato il fatto di essere contemporanea di Costantino, ma ha lasciato comunque una importante eredità. Nel corso del suo pontificato infatti si impegnò spiritualmente, con il Grande concilio ecumenico, oltre che materialmente: è nel corso del suo papato che iniziarono i progetti per la costruzione delle prime imponenti basiliche romane, come quella di San Pietro. Questo fa capire come mai ancora oggi sia considerato il patrono dei muratori. La morte lo colse il 31 dicembre del 335 e ad oggi purtroppo non si sa dove siano i suoi resti, essendovi diverse versioni a riguardo. Per quanto concerne la data di nascita di Papa Silvestro I, le fonti storiche non sono molto attendibili e quindi non si può stabilire con certezza nè il giorno nè il suo anno di nascita. Il 313 è l’anno in cui sale al soglio pontificio, rimanendo Papa per circa 20 anni. In questo lungo lasso di tempo si ritrovò a doversi rapportare con Costantino I, con cui inizialmente i rapporti furono cordiali e distesi, diventando poi mano a mano più complessi a causa dell’oscuramento di cui la figura papale iniziò a soffrire a causa della presenza di una personalità carismatica come Costantino. A riprova di questa predominanza della figura dell’imperatore vi sono i concili di Nicea ed Aries, che sono ricordati dalla storia come eventi legati al suo nome e non a quello del Papa: questi due concili rinnovarono profondamente la Chiesa e Papa Silvestro si ritrovò marginalizzato da Costantino. Nonostante questo, la figura di Papa Silvestro fu molto apprezzata dai suoi contemporanei, per l’impegno che comunque profuse nel proprio ruolo. La sua figura è ricordata, come anticipato, nella giornata del 31 dicembre, mentre i cristiani di fede ortodossa lo celebrano il 2 gennaio.

San Silvestro, non solo l’ultimo dell’anno…

La notte di San Silvestro è un momento molto importante in ogni parte del mondo, non solo perché si tratta del giorno che chiude un anno per accoglierne un altro, ma anche perché è il momento in cui ci si ritrova con i propri cari, siano essi familiari o amici, per trascorrere una serata all’insegna dell’allegria e della speranza in un nuovo anno che si desidera essere migliore del precedente. Ovviamente in questa giornata la figura di Papa Silvestro non è ricordata, perché per tutti questo giorno è quello in cui si festeggia la fine di un anno e l’arrivo di uno nuovo. Tuttavia secondo alcuni, Papa Silvestro ha avuto la sua rivincita postuma, in considerazione del fatto che oggi tutti sanno della sua esistenza: e poco importa se quasi nessuno sappia che è stato una importante figura del mondo cristiano. Quindi, anche se il fatto che San Silvestro cada il giorno 31 dicembre è una pura coincidenza, risulta bello pensare che a questo Papa sia stata restituita un poco della fama che avrebbe meritato in vita, ma che purtroppo per alcuni motivi non ha avuto.

Gli altri Beati di oggi

Ovviamente nella giornata del 31 dicembre, che come detto culmina ovunque con i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno e la fine del vecchio, vi sono altre figure di santi e beati che sono oggetto di ricordo e di celebrazione in tutto il mondo cristiano. Per quanto concerne i santi, basti ad esempio pensare a Sant’Estausio di Bourges, mentre tra le figure che ad oggi sono state



© RIPRODUZIONE RISERVATA