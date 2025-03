Non si arresta l’ondata di indagini a carico del comune di Milano e dopo la recente inchiesta sulla lottizzazione e l’abuso edilizio un nuovo fascicolo è stato aperto anche per lo stadio San Siro finito al centro di una proposta di vendita che i club Inter e Milan interessati a mettere le mani sul lotto edilizio: una decisione che passa direttamente dall’amministrazione comunale di Beppe Sala che avrebbe previsto un prezzo eccessivamente basso per lo stadio di San Siro e il lotto sul quale sorge; mentre anche in virtù dell’altra inchiesta si sono ormai moltiplicate le richieste di dimissioni per il sindaco Dem.

Partendo dal principio, di certo sulla vendita dello stadio San Siro c’è che lo scorso 11 di marzo Inter e Milan hanno presentato il documento di fattibilità sulla vendita, accettando la proposta dell’Agenzia dell’Entrate che avrebbe previsto un costo di 197 milioni con sconto di 80 milioni: di questi, 73 servirebbero per il solo acquisto dello stadio, gli altri 124 per il resto del lotto sul quale sorge e gli ultimi 80 per le onerose spese di rimozione delle macerie dopo i lavori di bonifica.

Vendita dello stadio San Siro: la Procura apre un fascicolo per presunto danno erariale

Una cifra – specialmente i 73 milioni – che da tempo era già incappata nelle critiche del centrodestra che a Palazzo Marino occupa le seggiole dell’opposizione, ma anche del centrosinistra con i Verdi in particolare che notano come la cifra rapportata agli 80 milioni di sconto rappresenti una cessione di San Siro a titolo praticamente gratuito; mentre ora sul tema – e fermo restando che ancora non esiste il vero e proprio bando sulla vendita – è intervenuta anche la Procura, ipotizzando (senza indagati) che potrebbero esserci le basi per un danno erariale.

Immediata – ed anche ovvia – la reazione del centrodestra con la Lega (nella persona del capogruppo in Consiglio Alessandro Verri) che critica la “gestione opaca e fallimentare del Comune”, chiedendo un “cambio di rotta” per evitare di trasformare la vendita di San Siro “l’ennesimo simbolo del fallimento della sinistra”; Fratelli d’Italia – con il deputato Riccardo De Corato – che chiede “che il sindaco Sala si dimetta” prima di incappare in soluzioni più “forzate” e Forza Italia – nel conigliere Alessandro De Chirico – che si accoda alla richiesta di dimissioni in modo da per ridare vigore alla città di Milano “dopo i disastri del centrosinistra“.