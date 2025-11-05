Conclusa la compravendita dello stadio San Siro, ora è di proprietà di Inter e Milan ma si apre l'inchiesta per turbativa d'asta

Lo stadio San Siro è diventato ufficialmente di proprietà di Inter e Milan, le due squadre hanno infatti firmato proprio oggi i documenti compreso il rogito per il passaggio e pagato anche la prima rata da 73 milioni di un prezzo totale di vendita di 197 milioni di euro.

Un traguardo che entrambe le società hanno commentato con entusiasmo affermando che si tratta del primo passo importante verso la riqualificazione urbana che rappresenta non solo una grande occasione di crescita per i Club ma anche per Milano. La procedura di compravendita, che era stata anticipata da una delibera del comune approvata lo scorso 29 settembre è però finita sotto inchiesta. Sul bando infatti è stata aperta ufficialmente una indagine della Procura per turbativa d’asta.

La denuncia in particolare era stata presentata da Claudio Trotta, membro fondatore del Comitato “Sì Meazza“, che avrebbe voluto partecipare alla gara, con l’obiettivo di far diventare San Siro una struttura polifunzionale ma era stato poi costretto a segnalare la difficoltà di prendere parte alla procedura perchè i tempi tra avviso e svolgimento erano stati troppo ristretti.

Inter e Milan acquistano San Siro, aperta indagine per turbativa d’asta, le polemiche sulla delibera

La procedura di acquisto tramite la quale Inter e Milan hanno acquistato lo stadio San Siro è stata messa sotto indagine dalla procura. L’accusa che ha fatto scattare l’inchiesta è di turbativa d’asta, un sospetto che ora dovrà essere confermato ma che è già stato avanzato dal promoter Claudio Trotta, che ascoltato in qualità di testimone e cofondatore del comitato che aveva proposto il progetto di riqualificazione a struttura polifunzionale che potesse ospitare vari tipi di eventi, ha affermato che l’operazione, che il comune ha approvato tramite avviso di bando preventivo per aderire alla compravendita sarebbe stata in realtà una “speculazione immobiliare pilotata“.

L’organizzatore ha anche raccontato di aver più volte incontrato il sindaco Sala, per trovare una soluzione che potesse accontentare tutti, sempre mantenendo la parte che poteva interessare ai club ma senza alcuna demolizione in modo da eseguire solo una ristrutturazione. Nel mentre, il consigliere comunale Enrico Fedrighini, ha presentato un ricorso al Tar della Lombardia per chiedere di fare annullare la delibera del 29 settembre, ritenendo che l’omessa convocazione di alcune commissioni avrebbe leso i diritti tutelati dei consiglieri dalla legge sul regolamento elle attività.