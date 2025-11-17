San Siro ancora palco scenico di una sconfitta per l'Italia, sono 10 le pertite senza vittoria sulle 13 giocate

La maledizione dell’Italia a San Siro

Ancora una volta l’Italia sarà costretta a disputare gli spareggi per poter entrare tra le qualificate ai Mondiali e l’ufficialità è arrivata ieri dopo la sconfitta 1-4 contro la Norvegia arrivata ancora una volta a San Siro, uno stadio che per la Nazionale ha regalato più delusioni che soddisfazioni. Nella Scala del calcio infatti gli azzurri non sono quasi mai riusciti ad uscire con una vittoria, che sia nelle varie partite di qualificazione per Mondiali o Europei o amichevoli, le vittorie a Milano sono infatti state solamente 3 nelle 13 partite disputate, non sempre contro selezioni di alto livello.

Haaland ringrazia Mancini per i due gol segnati/ “Mi ha motivato e l’ho ringraziato” (17 novembre 2025)

Questa statistica prende in esame solamente gli ultimi 20 anni ma è comunque impressionante considerando l’importanza dell’impianto, spesso non preso in considerazione anche per questo motivo, le uniche vittorie sono state nel 2021 contro la Danimarca, nel 2022 contro l’Inghilterra e nel 2023 contro l’Ucraina. Per quanto riguarda le sconfitte invece le avversarie della Nazionale oscillano dalla Francia campione del Mondo alla Spagna, con cui spesso ci siamo giocati le qualificazioni a Mondiali o Europei, fino ad arrivare allo 0-0 contro la Svezia che ci ha precluso i Mondiali in Russia del 2018.

Moviola di Italia Norvegia/ Gattuso e gli azzurri chiedono due calci di rigore (17 novembre 2025)

San Siro possibile teatro della semifinale spareggio

Dopo quella del 2017 quindi anche la partita di ieri a San Siro ha precluso la partecipazione al Mondiale ma in questo caso c’è ancora la possibilità di qualificarsi tramite le due partite di spareggio, la prima delle quali contro una tra Galles, Romania, Irlanda del Nord e Svezia e per cui è stato candidato proprio lo stadio milanese. Insieme a quello però sono state portate anche altre opzioni, quella dello Stadio Olimpico di Roma e dell’Allianz Stadium di Torino, nella scelta della sede potrebbe quindi rientrare anche la statistica sulle vittorie che vedono il Meazza come uno dei peggiori.

Probabili formazioni Germania Slovacchia/ Quote: Lobotka regista (qualificazioni mondiali, 17 novembre 2025)

Proprio nello stadio di Inter e Milan infatti è arrivata la sconfitta, un 1-3 in Nations League contro la Germania, che ci ha portati nello stesso girone della Norvegia, una squadra presa sottogamba nella partita d’esordio e che nel corso del torneo di Qualificazione ai Mondiali 2026 si è dimostrata però essere migliore della Nazionale azzurra. Impossibile pensare che lo stadio abbia un’effettiva influenza sulla possibilità di passare il turno, e soprattutto battere squadre nettamente inferiori, ma in una situazione che rischia di tenerci fuori dalla terza edizione consecutiva, anche aggrapparsi alla scaramanzia può contribuire.