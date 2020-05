San Siro può essere abbattuto/ Per la Sovrintendenza non è “di interesse culturale”

Pubblicità

Nulla da fare: per la Soprintendenza lo Stadio San Siro non è di alcun interesse culturale e dunque il Meazza potrebbe presto venir abbattuto per fare spazio al nuovo stadio milanese, secondo il progetto presentato ormi mesi fa da Inter e Milan in maniera congiunta. I tecnici del Ministero infatti hanno dato il loro benestare all’eventuale abbattimento dell’impianto sportivo, dando così risposta negativa alla richiesta fatta diversi mesi fa dalla giunta guidata da Beppe Sala, il quale si era sempre detto a favore della ristrutturazione del San Siro “storico”. Ma per la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia, l’impianto non è di alcun interesse storico-culturale, così come lo possiamo vedere ancor oggi: troppe le modifiche e gli aggiornamenti che si sono sovrapposti all’originali struttura del 1925-26, che rimangono dunque non di interesse. Di fatto, dello storico impianto nato tra le due guerre mondiali rimane ben poco e le successive modifiche non sono di interesse per la Sovrintendenza, perchè legati alle moderne esigenze di spettacolo e sicurezza. Anzi leggiamo di preciso nella nota: “Le stratificazioni, gli adeguamenti e gli ampliamenti fanno dello stadio – come oggi percepibili nel suo insieme – un’opera connotata dagli interventi del 53-’55, oltre a quelli del 1898-’90, nonché dalle opere successive al Duemila, ovvero un’architettura soggetta a una continua trasformazione in base alle esigenze legate alla pubblica fruizione e sicurezza e ai diversi adeguamenti normativi propri della destinazione ad arena calcistica e di pubblico spettacolo”.

SAN SIRO PUO’ VENIR ABBATTUTO: SALA CAMBIA IDEA SUL NUOVO PROGETTO

Con questa decisione dunque San Siro potrebbe presto venir abbattuto per fare spazio al nuovo stadio, seguendo il progetto presentato da Inter e Milan: il sindaco però ha ottenuto di poter salvare un pezzetto del vecchio impianto, come simbolo dello storico stadio, attorno a cui dovrebbe venir costruito un nuovo campo gioco. Dunque strada spianata per il nuovo impronto, che negli ultimi giorni ha ricevuto pure il gradimento dello stesso sindaco Beppe Sala. Sala che in origine si era mosso in maniera fredda verso il nuovo progetto, pra pare aver cambiato idea, come ha ammesso ai microfoni di Radio Rai 2 alla trasmissione Non è un paese per giovani: “L’idea che Inter e Milan attualmente hanno presentato non mi dispiace. Ero più freddo, ma ora non mi dispiace, perché lascia molto verde, perché San Siro in qualche modo rimane e perché apre a molti sport, tra l’altro con un progetto di gratuità, che va bene per la città”. Chiaramente la strada verso il nuovo stadio è ancora molto lunga, ma di certo ora il percorso pare molto più semplice.



