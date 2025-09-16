Sala conferma la vendita di San Siro a Milan e Inter con un accordo che ora dovrà essere discusso nella Giunta comunale

San Siro, stadio di proprietà di Milan e Inter: c’è la conferma

San Siro con proprietà a Milan e Inter: pare che ci siamo… quasi. Da anni ormai una delle grandi lotte delle due squadre di Milano è quella per la realizzazione del nuovo stadio di proprietà che anche se condiviso da entrambi club darebbe una nuova grande visibilità alle squadre e soprattutto consentirebbe nuovi introiti che potrebbero limitare i problemi economici avuti in questi ultimi anni. Nella giornata di oggi dopo anni di lotte il sindaco di Milano Beppe Sala conferma la vendita di San Siro alle due squadre ormai di proprietà americana che potranno quindi iniziare a programmare la realizzazione di una nuova casa che ospiti i futuri successi.

Il sindaco di Milano ha confermato oggi che l’accordo tra il Comune e le due società è stato trovato già da qualche mese ma che negli ultimi giorni è stata ribadita la volontà di Inter e Milan di acquistare la struttura e quella del Comune di cederla oltre ad aver concordato la giusta cifra per l’operazione. I due club si metteranno insieme per pagare 197 milioni per l’acquisto del Meazza e di tutta l’area circostante nel quale il nuovo stadio di proprietà dovrebbe sorgere, il Comune però non verrà tagliato fuori totalmente e anzi dovrebbe partecipare in una piccola parte ai costi dell’operazione.

I prossimi passaggi per la vendita di San Siro

Sala conferma la vendita di San Siro ma prima che possa essere resa ufficiale questa decisione dovrà essere portata alla Giunta comunale per essere discussa, cosa che dovrebbe avvenire già nella giornata di domani senza dover aspettare giovedì come da molti era stato ipotizzato. La delibera invece verrà discussa nelle prossime settimane e sarà lì che le sorti di questo accordo verranno decise con un voto in programma per il 25 settembre che le società e i tifosi di Inter e Milan sperano confermi gli accordi che Sala e le due società sono riusciti a raggiungere.

Ci sarà quindi da capire se la maggioranza starà dalla parte del Sindaco e quindi con la cessione dello Stadio Meazza e il suo abbattimento in favore della costruzione di un nuovo stadio nella zona degli attuali parcheggi, o se le spaccature presenti avranno la meglio e alla fine l’operazione verrà osteggiata. Potrebbe quindi essere arrivata la fine di una disputa che dura ormai da diversi anni e che ha avuto diversi sviluppi che sono passati dalla ristrutturazione dello stadio all’addio di Milan e Inter dalla città di Milano per raggiungere zone disponibili alla costruzione di uno nuovo.