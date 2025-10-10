Secondo quanto scrive Il Fatto Quotidiano, il Comune di Milano si sarebbe fidato delle stime di Milan e Inter, sbagliate, nella vendita di San Siro

Il quotidiano Il Fatto Quotidiano ha dedicato stamane spazio allo stadio San Siro di Milano, recentemente venduto dal Comune a Milan e Inter, che lo abbatteranno per poi costruire un nuovo impianto. Secondo quanto sostiene il giornale, il Comune di Milano si sarebbe in qualche modo fatto abbindolare dalle due società calcistiche, in merito al fatto che una ristrutturazione non sarebbe stata conveniente a livello economico, quando in realtà – forse – non sarebbe così.

Mkhitaryan choc: scontro con Mourinho/ “Per favore vattene via!”

Il Fatto sottolinea come “a condurre il gioco” siano sempre state le due squadre, mentre il Comune di Milano ha sempre fatto la parte, nella trattativa, di quello “subordinato e obbediente”, aggiungendo che lo dimostrerebbero le chat fra i vertici di Milan e Inter, nonché di alcuni esponenti di Palazzo Marino. Ed è qui che si arriva al punto, a dei documenti che dimostrerebbero che i costi relativi alla ristrutturazione di San Siro e alla costruzione di un nuovo stadio sarebbero stati “cambiati, modificati e nascosti” – spiega il giornale – “come il gioco delle tre carte”.

Diretta/ Atletico Madrid Inter (risultato 0-0) video streaming tv: Griezmann show! (10 ottobre 2025)

STADIO SAN SIRO, CIFRE MILAN E INTER SBAGLIATE? FORSE SI POTEVA RISTRUTTURARE

Di fatto, il Meazza si poteva ristrutturare, ma le squadre volevano abbatterlo per costruire un nuovo impianto calcistico, nonché tutto ciò che ci sta attorno: centri commerciali, hotel, uffici e grattacieli, un’operazione da 1,3 miliardi di euro. “Questo, e non lo stadio, è il fulcro dell’affare”, precisa ancora il giornale. La vicenda risale al giugno 2022, quando un comitato di cittadini indisse un referendum per chiedere ai milanesi se preferissero la ristrutturazione o un nuovo stadio, ed è lì che intervenne il Comune, spiegando che per ristrutturare San Siro sarebbero serviti 510 milioni di euro contro i 650 di un nuovo stadio.

Infortunio Pulisic, salta l’amichevole con l’Ecuador/ Quanto dovrà rimanere fuori?

Alla luce di questa differenza così ridotta non aveva quindi senso fare il referendum, “ma è proprio così?”, si domanda Il Fatto Quotidiano. Nei documenti presentati da Inter e Milan a marzo 2025 le cifre sono ben altre, visto che si parla di 371 milioni di euro per la ristrutturazione contro gli 810 milioni per costruire un nuovo impianto: numeri decisamente differenti rispetto a quelli di cui sopra, tenendo conto che il nuovo stadio viene ipotizzato così più del doppio rispetto a uno ristrutturato.

STADIO SAN SIRO, CIFRE MILAN E INTER SBAGLIATE? LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Il consigliere comunale Enrico Fedrighini chiede quindi a Collarini – che aveva fornito le cifre diverse – da chi siano arrivate le precedenti stime e, il 7 ottobre (una settimana dopo la cessione dello stadio San Siro), arriva la replica, secondo cui le stime non erano state oggetto di verifica, ma riportate come scenario comparativo.

Secondo Il Fatto Quotidiano, il Comune di Milano, nel 2022, ha usato “la stima fornita da chi si candidava a comprare”, senza quindi verificare. Per il giornale si tratta di un “maledetto imbroglio”, favorendo così l’acquisto in saldo di RedBird e Oaktree e facendo cadere la tesi della ristrutturazione. Ovviamente rimaniamo in attesa di conferme e maggiori delucidazioni da parte dei tirati in causa: speriamo si possa fare chiarezza.