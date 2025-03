Ogni anno, il 3 marzo, la Chiesa Cattolica celebra la figura religiosa di San Tiziano vescovo, conosciuto anche come San Tiziano di Brescia, in quanto fu vescovo della città nel VI secolo.

San Tiziano vescovo, conosciuto per la sua bontà e vicinanza ai poveri

Le notizie riguardanti la sua vita sono scarne: secondo le poche fonti pervenute, San Tiziano sarebbe nato tra il IV e il V secolo e avrebbe svolto il ruolo di vescovo della città di Brescia indicativamente dal 526 al 540.

San Tiziano è ricordato per il suo profondo impegno e per la sua solerte opera di evangelizzazione, oltre che per la fondazione di numerose chiese in tutto il territorio della zona.

Fin dalla più tenera età, San Tiziano dimostrò un grande intelletto, unito ad un animo gentile e ad un profondo spirito cristiano.

Amato da tutti per il suo buon cuore e per la sua generosità, era sempre pronto ad aiutare i più bisognosi e a donare una parola di conforto a chi stava affrontando un momento difficile.

Proprio queste sue caratteristiche, lo portano ben presto ad intraprendere il percorso religioso, che giunse al suo apice con la nomina di Vescovo di Brescia.

A San Tiziano vescovo sono attribuite molte opere pie, legate alla sua assidua attività di sostentamento dei meno fortunati, sia dal punto di vista spirituale sia pratico, ma anche per quanto riguarda la diffusione del Verbo tra la popolazione, sempre pronto a spiegare la Parola di Dio anche a coloro che non avevano ricevuto un’istruzione.

San Tiziano vescovo era anche molto attento da un punto di vista artistico, infatti fece restaurare numerose Chiese della città e dei luoghi limitrofi, facendo erigere contemporaneamente nuove strutture in cui tutti potessero pregare Dio.

Tutte queste azioni congiunte permisero una diffusione capillare della fede cristiana, arrivando anche negli ambienti più difficili e offrendo una luce a coloro che, per vari motivi, vivevano quotidianamente grandi disagi.

San Tiziano fu sepolto nella Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Brescia ma, verso la fine del VI secolo, la struttura fu completamente distrutta. Le spoglie furono, quindi, traslate presso quella che ad oggi è conosciuta come l’Arca di San Tiziano, ovvero Piazzetta Tito Speri.

Questo pregiato sepolcro in marmo dorato fu restaurato in ben due momenti, il primo alla fine del XIX secolo dall’architetto Antonio Tagliaferri e il secondo nel 1965, e ancora oggi è meta di migliaia di pellegrini ogni anno.

Nonostante San Tiziano vescovo sia uno dei santi più amati nel capoluogo lombardo, non è stato eletto come patrono della “Leonessa d’Italia”.

Nonostante ciò, ogni anno il 3 marzo i fedeli si riuniscono in preghiera per prendere parte alle varie celebrazioni che si svolgono nel corso della giornata, per ricordare il profondo impegno di San Tiziano vescovo e il suo animo gentile e caritatevole.

Gli altri Santi del giorno

Il 3 marzo la Chiesa cattolica celebra diversi Santi e Beati, tra cui: Sant’Anselmo di Nonantola, abate; Sant’Artellaide, vergine; Beato Benedetto Sinigardi da Arezzo, francescano; San Caluppano, eremita in Alvernia; Santa Camilla di Auxerre, vergine; Santa Caterina (Katharina) Drexel, fondatrice; Santi Cleonico ed Eutropio, martiri; Santa Cunegonda, imperatrice; Santi Emiterio e Cheledonio, martiri di Calahorra.