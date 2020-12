San Tommaso Becket/ Il 29 dicembre si celebra il Patrono di Mottola e…

Il 29 dicembre si festeggia un Santo non molto conosciuto: San Tommaso Becket che è stato un arcivescovo cattolico inglese nel 1162. Il Santo combatté contro il ridimensionamento dei privilegi ecclesiastici e per questo fu ucciso. Si oppose infatti alle Costituzioni di Clarendon e quindi a re Enrico II, che malgrado avesse sempre apprezzato la sua collaborazione, vedendo che il Santo continuava ad ostacolarlo lo fece uccidere nella cattedrale di Canterbury nel 1170, dopo un lungo esilio. Enrico II si dichiaro’ estraneo ai fatti, ma gli fu proibito l’ingresso in chiesa dall’arcivescovo di Sens, fu poi assolto dai legati papali.

San Tommaso Becket, il Patrono di…

Più di una città ha scelto San Tommaso Becket come Santo Patrono come protettore: Mottola e Ponte di Piave in Italia, ma anche all’estero ci sono città che festeggiano San Tommaso di Becket: Exeter College e Portsmouth. Mottola è una cittadina pugliese, vicino a Taranto, che sorge su un colle a ridosso del mare Ionio caratterizzata da boschi e incisioni erosive profonde scavate nelle rocce calcaree. Ponte di Piave è invece nel Veneto, in provincia di Treviso che è nata dalla fusione di due cittadine. Legata al fiume Piave e al vino questa cittadina ha un’economia fiorente, soprattutto legata alle molte cantine e vigneti presenti sul territorio.

Portsmouth e Exeter College sono ovviamente inglesi e quindi più legate alla storia del Santo. La festa che si svolge a Mottola per San Tommaso di Becket dura ben tre giorni e spazia dagli spettacoli alle liturgie. Nell’ultima edizione erano stati organizzati concerti, letture con relativa presentazione di un libro sul Santo ed animazione medioevale culminata nella consegna delle chiavi della citta’, da parte del sindaco, al Patrono. Altre città dove sono organizzate fiere o sagre in onore di San Tommaso di Becket sono: Bonavigo in provincia di Verona, San Vito Legnago e Montedinove nelle Marche dove e’ presente anche il famoso Santuario dedicato al Santo costruito su un’abitazione utilizzata come ospedale per i pellegrini.

Gli altri Beati di oggi

Altri Santi a cui è dedicata la giornata del 29 dicembre sono:

San Davide, morto pentendosi di aver consumato tradimento con Betsabea;

San Benedetta Hyon kyong-nyon e compagne, catechista che mori’ insieme a 6 compagne decapitate dopo molti supplizi; Sant’Ebrulfo di Ouche, fondatore di innumerevoli monasteri; San Liboso, vescovo e martire; San Marcello l’Acemeta, abate; San Martiniano di Milano, arcivescovo; San Trofimo di Arles, vescovo.



