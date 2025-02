Tutti gli anni, il 14 febbraio, quasi tutto il mondo (non solo la Chiesa) celebra San Valentino. In questo giorno si festeggiano “gli innamorati” di ogni sorta che si scambiano auguri e doni. La festa fu istituita da Papa Gelasio nel 496 e andò a sostituire i Lupercalia, una celebrazione pagana in onore del dio Fauno, che proteggeva il bestiame dall’attacco dei lupi.

L’origine della Festa degli Innamorati: chi era San Valentino?

Nonostante ci siano stati diversi martiri cristiani con il nome Valentino, la festa potrebbe essere dedicata a un sacerdote martirizzato intorno al 270 d.C. per ordine dell’imperatore Claudio II il Gotico. Secondo la leggenda, questo sacerdote avrebbe firmato una lettera “dal tuo Valentino” destinata alla figlia del suo carceriere, con la quale aveva stretto un legame e, secondo alcune versioni, avrebbe persino guarito dalla cecità.

Altri racconti indicano invece San Valentino di Terni, un vescovo, come l’origine della celebrazione, sebbene sia possibile che i due personaggi siano in realtà la stessa persona. Un’altra storia popolare narra che San Valentino disobbedì agli ordini imperiali celebrando matrimoni segreti per evitare che i mariti venissero costretti a partire per la guerra. Per questo motivo, la sua commemorazione è oggi collegata al tema dell’amore.

La tradizione di San Valentino nella storia e nel mondo

Le prime tracce di biglietti di San Valentino risalgono al 1500, mentre verso la fine del ‘700 iniziarono a circolare cartoline stampate. I primi biglietti commerciali furono prodotti a metà Ottocento. Questi cartoncini raffigurano frequentemente Cupido, il dio romano dell’amore, e cuori, tradizionalmente considerati sede delle emozioni. Tra i regali tradizionali spiccano dolciumi e fiori, in particolare le rose rosse, riconosciute come simbolo di amore e bellezza. ll giorno di San Valentino non viene festeggiato soltanto in Italia, ma è particolarmente popolare negli Stati Uniti, così come in Gran Bretagna, Canada e Australia, ma viene celebrato anche in altri paesi come l’Argentina, la Francia, il Messico e la Corea del Sud. Nelle Filippine è considerata la data più comune per i matrimoni, e non sono infrequenti le cerimonie collettive che coinvolgono centinaia di coppie.

Terni, la città di cui San Valentino è Patrono

Ogni 14 febbraio a Terni, dove San Valentino è il Patrono, si tiene la Fiera in suo nome, un evento tradizionale che, con più di duecento stand, richiama l’interesse dei cittadini da oltre cinquecento anni. La Fiera si estende lungo Viale Trento fino a raggiungere la statua del Santo che dista pochi metri dalla Basilica. La Mostra Mercato offre uno spazio dedicato a diverse tecniche decorative e di hobbistica, creando un’esperienza affascinante di esposizione e vendita. Arte, artigianato creativo e oggettistica ricreativa si mescolano in una vivace celebrazione di prodotti originali ed esclusivi, realizzati con talento e creatività. Inoltre, dalla Fiera è possibile partecipare alle attività organizzate presso la Basilica o dirigersi verso il centro città per scoprire le numerose iniziative culturali in programma.

Gli altri Santi del giorno

Il 14 febbraio la chiesa celebra anche Sant’Alessandra d’Egitto, Sant’Antonio di Sorrento, Beato Vincenzo Salanitro, San Nostriano di Napoli e Santa Fortunata di Roma.