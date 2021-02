San Valentino 2021, oroscopo Paolo Fox/ Amore, quali i segni più fortunati? Diretta tv Rai streaming video

SAN VALENTINO 2021, QUALIS ONO I SEGNI AL TOP SECONDO L’OROSCOPO PAOLO FOX?

L’Oroscopo di Paolo Fox sbarca a “Da noi… A ruota libera” per le previsioni in vista di San Valentino. Nel giorno del suo compleanno è l’astrologo a farci un regalo. Non solo ripercorrerà le tappe più importanti della sua storia, ma ci sarà il momento dell’oroscopo in versione San Valentino, visto che mancano pochi giorni alla festa degli innamorati. Sarà allora anche un’occasione interessante per capire come si sta evolvendo dal punto di vista sentimentale la situazione per i Segni dello Zodiaco in questo nuovo anno. Ad esempio, per i nati sotto il segno dell’Ariete la primavera potrebbe segnare una svolta. Paolo Fox infatti nel suo oroscopo per il nuovo anno ha spiegato che per i single potrebbe essere il periodo giusto per fare nuovi incontri.

Il Toro deve invece affrontare le sue insicurezze nelle relazioni e trovare il coraggio per chiedere qualcosa in più a chi li circonda. Tanti cambiamenti in arrivo per i Gemelli, che devono aprirsi a nuove conoscenze e chiudere le situazioni che non li soddisfano più. Difficoltà in amore per i Cancro, per i quali Paolo Fox nel suo oroscopo di inizio anno aveva previsto scontentezze. Ma sarà così anche a San Valentino?

OROSCOPO PAOLO FOX: LE PREVISIONI SULL’AMORE

In attesa di conoscere l’Oroscopo di Paolo Fox di San Valentino, ricapitoliamo le previsioni dell’astrologo per quanto riguarda la sfera sentimentale. I Leone, ad esempio, devono fare attenzione ai rapporti che non funzionano e trovare il coraggio di chiudere quelle relazioni che sono arrivate al capolinea. Questo è un anno positivo per i Vergine, che possono recuperare in amore, ma l’inizio è stentato. Un altro dei segni forti di quest’anno è la Bilancia, il cui anno è quello della rinascita, non solo a livello lavorativo, ma anche sentimentale. Difficoltà all’orizzonte, invece, per lo Scorpione, che vive un momento di confusione fino ad aprile. Momento di ripartenza anche per il Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, secondo cui è il mese di marzo quello positivo per i sentimenti del Capricorno. Chissà cosa prevede per loro allora a San Valentino… Passi importanti può fare l’Acquario, magari anche pensare di fare un figlio. Invece per i Pesci l’inizio dell’anno è complicato a livello emotivo, ma marzo e aprile saranno ottimi per l’amore.

COME SEGUIRE L’OROSCOPO PAOLO FOX SPECIALE SAN VALENTINO IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Queste, dunque, le previsioni di Paolo Fox nell’Oroscopo di inizio anno, per quanto riguarda la sfera dell’amore. Un tema che approfondirà oggi a “Da noi… A ruota libera” visto che all’orizzonte c’è San Valentino. L’astrologo sarà ospite di Francesca Fialdini ed è subito grande l’attesa per il oroscopo. Per seguirlo dovete sintonizzarvi su Rai 1 alle 17.20, orario di inizio della trasmissione. Se non potete seguirlo in diretta tv, non temete, perché c’è anche la possibilità di sfruttare la piattaforma di RaiPlay per la diretta video streaming. Basta collegarsi sul sito di Raiplay per seguire il programma col vostro pc, tablet o smartphone. A proposito di questi ultimi due dispositivi, su Google Store e Apple Store è disponibile l’app Raiplay con cui seguire tutti i programmi in diretta video streaming, senza perdervi dunque nessun appuntamento anche se non avete una tv a portata di mano.



