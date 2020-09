San Vincenzo de’ Paoli/ Video, il 27 settembre si celebra il patrono di Bologna

Il 27 settembre si ricorda San Vincenzo de’ Paoli nato in Francia a Puy nel 1581. Viene chiamato anche il Santo della carità e la sua vita è stata interamente dedicata all’assistenza dei poveri e alle opere caritatevoli. San Vincenzo è conosciuto anche come il padre dei poveri ed è il protettore dei bambini abbandonati, dei carcerati e dei prigionieri. È inoltre patrono della città di Bologna e anche del Madagascar. S. Vincenzo ha organizzato varie missioni in Africa per assistere poveri e bisognosi con la sua Congregazione le Figlie della Carità, per questo è considerato il patrono del Madagascar. In Italia sono molte le città che lo celebrano con processioni e liturgie tra cui Bologna, Cagliari, Trieste. È proprio a Bologna il 27 settembre si festeggia il santo con una giornata speciale con celebrazioni liturgiche, spettacoli teatrali, buon cibo e momenti conviviali.

San Vincenzo dè Paoli, la vita del Beato

San Vincenzo dè Paoli è nato in una famiglia modesta, fu subito indirizzato al noviziato e a 24 anni viene nominato sacerdote. Nel 1605 mentre viaggiava da Marsiglia a Narbona venne fatto prigioniero dai pirati e venduto come schiavo. Alla fine venne liberato dal suo stesso padrone, che S. Vincenzo convertì al Cristianesimo. Da questa esperienza, nacque in lui il desiderio di portare aiuto e conforto ai carcerati. Viene nominato parroco di una piccola cittadina vicino Parigi e diviene in seguito cappellano di tutte le prigioni di Francia. S. Vincenzo fece molto per migliorare le condizioni di vita dei carcerati e dei bisognosi, fondò ospedali, ricoveri per anziani, malati e orfanotrofi. Nel 1633 per continuare le sue opere di carità, formare i sacerdoti ed aiutare i poveri, istituisce la Congregazione delle Figlie della Carità. Muore nel 1660, ad 84 anni a Parigi il 27 settembre.

La città di Bologna

Andiamo a scoprire meglio la città di cui è patrono. Fondata nel lontano 1088, Bologna è una delle città più interessanti e prestigiose in Italia. A Bologna fu fondata la prima università occidentale. Ci troviamo in una città ricca di fascino storico e architettonico, con il portico più lungo del mondo, oltre 4 chilometri che porta diritto ad uno dei simboli della città, il Santuario della Madonna di San Luca. Il cuore della città è la Piazza Maggiore o Piazza Grande come la chiamano i Bolognesi, da qui partono una serie di edifici, chiese, palazzi storici e le famose torri come la Torre Asinelli o la Torre Garisenda. Bologna vanta oltre 50 musei con un patrimonio storico e artistico inimitabile. Oltre all’importanza accademico, Bologna è conosciuta anche per la sua eccellente gastronomia, famosa in tutto il mondo per i suoi salumi, per le lasagne e il ragù alla bolognese. E ancora a Bologna in una dei tanti ristorantini e trattorie del centro storico si possono gustare tortellini, pasta fresca fatta in casa e un bel bicchiere di vino rosso.

Tutti gli altri Beati di oggi

Il 27 settembre si festeggiano anche i Santi Adolfo e Giovanni di Cordova martiri, San Bonfiglio vescovo di Foligno e San Caio di Milano vescovo.

