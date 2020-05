San Vittore il Moro/ Video, l’8 maggio si celebra il patrono di Marsiglia

Pubblicità

San Vittore il Moro visse nel III secolo. Protettore dei prigionieri e degli esuli, morì martire sotto l’imperatore romano Massimiliano. In quel tempo, Massimiliano ordinò una violenta crociata contro i cristiani della città di Marsiglia. In Francia Vittore esercitava il ruolo di ufficiale e si distinse per incoraggiare i fedeli a non piegarsi di fronte al volere dell’imperatore. Condannato per il suo gesto, l’ufficiale Vittore fu chiamato a presentarsi dinnanzi a Massimiliano e abiurare la propria fede in Cristo. Con un lungo discorso, ispirato – secondo la tradizione – dalla grazia divina, Vittore esaltò la morale evangelica e scelse di non abiurare. L’uomo fu posto sull’eculeo e qui torturato un paio di volte, per poi essere gettato in carcere. Gli scritti agiografici raccontano che durante i primi giorni di prigione Vittore ricevette la visita di un angelo. I carcerieri, vedendo il recluso parlare con l’angelo, vollero essere subito battezzati dall’uomo, non prima di avergli chiesto perdono. Si narra anche di quando Vittore, di fronte all’imperatore Massimiliano, diede un calcio a una statua raffigurante una divinità pagana mandandola in frantumi. Il re, adirato contro l’ex ufficiale, ordinò che gli venisse tagliato un piede per poi condurlo alle macine del mulino. Qui Vittore trovò la morte: era l’anno 290. Durante la sua vita, l’ufficiale Vittore il moro si distinse per una ferrea tenacia di fronte all’imperatore romano Massimiliano, cadendo martire dopo aver dato l’esempio a migliaia di fedeli cristiani che come lui scelsero la morte anziché abiurare la loro fede in Gesù Cristo.

San Vittorie il Moro, protettore di Marsiglia

San Vittore il Moro è il patrono della città francese Marsiglia, la seconda più grande di tutta la nazione dopo la capitale Parigi. Uno dei simboli di Marsiglia è la Cattedrale di Notre-Dame de la Garde. Sulla sommità dell’edificio si trova una statua della Madonna, che i locali sono soliti chiamare con l’appellativo Bonne-Mére. Marsiglia è anche una città di mare. Tra i luoghi di maggiore interesse si annovera il Porto Vecchio di Marsiglia, dove si può ammirare l’opera La Tettoia dell’architetto Norman Foster. E poi ancora il centro storico, identificato con il quartiere Le Panier. Al suo interno da non perdere la visita alla Vieille Charité, un antico ospizio risalente alla prima metà del Seicento e oggi completamente recuperato. Al suo interno oggi si possono visitare il Museo di Archeologia Mediterranea, il Museo delle Arti Africane e il CIPM (Centro Internazionale della Poesia di Marsiglia). San Vittore il Moro viene festeggiato nella provincia di Varese, essendo anche patrono dell’omonimo capoluogo lombardo. In particolare si segnala la festa del comune di Arcisate, piccola località della regione Lombardia dove il culto di San Vittore è molto sentito. In occasione della festa a lui dedicata, nel paese di Arcisate va in scena anche il noto Palio dei Rioni.

Gli altri Beati di oggi

Oltre a San Vittore il moro, nella giornata dell’8 maggio la Chiesa cattolica commemora i seguenti Santi: i pontefici Papa San Bonifacio IV e Papa Benedetto II, i vescovi San Desiderato di Bourges, San Godone di Metz e San Wirone.

