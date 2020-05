San Vittorio di Cesarea/ Video, 21 maggio si celebra il patrono di Pertosa e Feletto

Pubblicità

I pochi scritti agiografici riguardanti San Vittorio di Cesarea, che si celebra il 21 maggio, informano soltanto sulla professione di Vittorio (soldato), la nazionalità (romano) e il luogo dove ha subito il martirio (Cesarea di Cappadocia). La sua figura è inserita all’interno del Martirologio Romano, dove approdò dopo essere stata nel Martirologio Geronimiano. La Chiesa cattolica lo venera come santo e lo commemora il giorno 21 maggio. Secondo la tradizione, Vittorio di Cesarea subì il martirio nell’attuale Kayseri (Anatolia Centrale, in Turchia) insieme ad altri due santi: i martiri Donato e Polieuto. Nei primi anni del XVIII secolo le sue spoglie vennero portate a Rieti, presso il convento di Sant’Antonio al Monte. In precedenza, invece, erano state conservate nella catacomba romana di Caledopio, nei pressi della via Aurelia Antica (dove oggi sorge il quartiere Aurelio). Il suo emblema è costituito dalla palma, con cui viene spesso raffigurato. I cittadini di fede cattolica hanno l’usanza di invocarlo per la protezione contro fenomeni meteorologici avversi, come ad esempio grandine e fulmini. Inoltre il martire romano ricordato dalla Chiesa nella giornata del 21 maggio viene invocato dalla popolazione cristiana contro gli spiriti maligni. Il suo culto è diffuso in particolare in Italia. A questo proposito si possono citare come esempio i sovrani e i principi di Casa Savoia, che scelsero il suo nome. Restando in tema di sovrani, San Vittorio di Cesarea è stato fonte di ispirazione anche per la regina d’Inghilterra Vittoria, una delle sovrane più importanti che il Regno Unito abbia mai avuto nel corso della sua storia. Infine una curiosità: a differenza di tanti altri santi venerati dalla Chiesa cattolica, Vittorio di Cesarea è l’unico a chiamarsi con il nome Vittorio. Esso deriva dal latino Victorius, una variante del sostantivo Victor. Oltre a Vittorio, gli altri nomi derivati dal latino Victorius sono Vittorino, Vittoriano, Vittoriana, Vittoria e Vittore.

Festa di San Vittorio di Cesarea a Pertosa

La festa più importante dedicata alla memoria di San Vittorio di Cesarea si celebra presso il comune campano di Pertosa. La celebrazione consiste in una processione del santo patrono di Pertosa lungo le vie del centro storico della piccola località del Salernitano. Sono tre le città italiane che hanno scelto San Vittorio di Cesarea come loro patrono: Pertosa e Feletto. Pertosa è un piccolo comune italiano con meno di 700 abitanti della provincia di Salerno, in Campania. Feletto invece è un comune appartenente alla provincia di Torino, in Piemonte. La località di Pertosa è famosa soprattutto per le grotte dei Monti Alburni, la principale attrazione turistica del luogo. Esse sono inserite all’interno del Geoparco Cilento e presentano due unicità: sono presenti i resti di un villaggio di palafitte risalente al II millennio prima della nascita di Cristo ed è possibile navigare un fiume sotterraneo.

Altri santi che la Chiesa venera il giorno 21 maggio

La Chiesa cattolica, in occasione della giornata del 21 maggio, venera anche altri santi oltre a San Vittorio di Cesarea: l’eremita San Godrico, i martiri San Timoteo, San Polieuto e i Santi Martiri Messicani, i vescovi San Mancio di Ebora, San Hemming di Abo, San Silao e San Paterno di Vannes. Inoltre, in data 21 maggio, la Chiesa cristiana venera la figura del beato Enrico VI, noto re d’Inghilterra.

