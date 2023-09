Sanatoria cassette di sicurezza 2023/ Leo smentisce: “tutt’altro che favorevole” (15 settembre)

Di recente, sul Corriere della Sera si è parlato di una possibile sanatoria cassette di sicurezza 2023. La notizia però, è stata smentita subito dopo che il Ministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha appreso la lettura di questo comunicato e da altri organi di stampa che lo avevano supposto e “dichiarato”.

In verità, secondo Maurizio Leo, oltre che non esserci i presupposti, lui non avrebbe neanche considerato questa misura (la sanatoria per le cassette di sicurezza), che per lui non è altro che nociva e del tutto sfavorevole nei confronti del Fisco italiano.

Sanatoria cassette di sicurezza 2023: la dichiarazione della smentita

Non ci sarà nessuna sanatoria sulle cassette di sicurezza 2023. Questa è la frase che ha esposto chiaramente il Ministro Leo, riportando in un altro organo di stampa, quest’altra dichiarazione:

Contrariamente a quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa, smentisco categoricamente che è allo studio una “voluntary disclosure” per far emergere valori e contanti detenuti nelle cassette di sicurezza. È un tema peraltro del quale non mi occupo e non mi sono mai occupato. Forse il giornalista, serio commentatore economico, avendo acquisito informazioni da fonti parlamentari, con un sillogismo ha ritenuto che fossi io al lavoro su tale ipotesi.

Oltre a questo, Maurizio Leo ha aggiunto che non ha mai lavorato e né pensato, a sanare eventuali problematiche relative a queste cassette di sicurezza. Anzi, continua:

L’unica misura alla quale ho lavorato è la tregua fiscale ove si prevedeva che il contribuente in debito col fisco pagasse tutto il dovuto, con una sanzione ridotta. Ad ogni modo, proprio in virtù del ruolo da me ricoperto come responsabile delle finanze rimango fermamente contrario a forme di regolarizzazione del contante non dichiarato al fisco.

Le cassette di sicurezza, contengono dei veri e propri patrimoni, e il Ministro dell’Economia, sarebbe probabilmente, l’ultima persona al mondo a sanare i debiti provenienti da “denaro contante sconosciuto“.

Probabilmente le indiscrezioni sarebbero arrivate da alcune indiscrezioni provenienti dalle forze parlamentari, ma da parte di nessun altro impiegato del ministero.

