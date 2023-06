Sanatorie gratuite per abusi edilizi/ Scatto automatico: quando si attiva?

Le sanatorie gratuite per abusi edilizi si attivano automaticamente, ma soltanto quando si raggiunge un limite massimo di tolleranza (che vedremo in base sia alla percentuale, che alla natura del fattore che influirà quanto detto fino ad ora).

Sanare gratuitamente un abuso edilizio, significa poter mettere a posto qualsiasi cosa che possa rendere impossibile la vendita o l’affitto, in modo gratuito, ottenendo un vantaggio per l’intermediario immobiliare.

Sanatorie gratuite per abusi edilizi: come funziona

Le sanatorie gratuite per gli abusi edilizi devono riguardare la tolleranza massima del 2%, in base alla cubatura, altezza, della superficie coperta, e i distacchi che si potrebbero creare sotto forma di “danni”.

Per poter godere della sanatoria gratuita (e automatica), il limite è fissato al 2%, paragonando lo stato effettivo dell’opera e il progetto (tenendo in considerazione la cubatura in riferimento a quella reale in merito al luogo in cui si trova).

Vista la percentuale ridotta della sanatoria gratuita, è piccole regolarizzare delle minori irregolarità edilizie. Un’altra possibilità per sanare gratuitamente gli edifici edilizi, è quella di non violare le norme edilizie e urbanistiche.

Sanatorie gratuite per abusi edilizi: il terzo caso

Le sanatorie gratuite per gli abusi edilizi possono essere sfruttate anche ricorrendo ad un terzo caso: qualora gli abusi (sempre di entità minore), fossero dichiarati da un tecnico abilitato in grado di attestare l’illegittimità degli immobili.

Affinché il tecnico abilitato possa redigere un documento valido, occorre che all’interno di esso, vengano comprovati gli atti che testimoniano l’atto illecito, tra cui:

Trasferimento; La costituzione; Scioglimento della comunione di diritti reali.

La Corte di Cassazione ha stabilito che prima di procedere alla demolizione dell’opera edilizia abusiva, sarebbe opportuno concedere delle sanatorie gratuite per degli abusi edilizi, piuttosto che privare un cittadino del suo diritto di abitare in quell’unità, o comunque non rispettare il principio di proporzionalità.

La Corte infine, fa sapere che prima di stabilire se poter concedere l’intervento di sanazione o procedere alla demolizione, è indispensabile valutare minuziosamente le condizioni e i fattori che potrebbero influire sull’immobile con abuso edile.

